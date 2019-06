Država v prvem četrtletju ustvarila zgolj minimalen presežek

Država je tako kot v zadnjih sedmih četrtletjih tudi v letošnjem prvem četrtletju ustvarila presežek, vendar je bil ta tokrat zgolj minimalen. "Stanje v javnih financah se je tako v primerjavi z istim četrtletjem lanskega leta nekoliko poslabšalo, saj se je presežek države znižal za 35 milijonov evrov oziroma za 0,3 odstotne točke. Na preobrat je vplivala predvsem visoka rast izdatkov, ki je bila prvič po letu 2016 višja od rasti prihodkov," so sporočili iz statističnega urada.

Izdatki države naraščajo, javni dolg se znižuje

Prihodki so skupaj znašali 4,892 milijarde evrov, potem ko so bili v enakem obdobju lani pri 4,570 milijarde evrov. Razlika glede na lansko obdobje je posledica predvsem višjih prihodkov od davkov in socialnih prispevkov. Izdatki so znašali skupaj 4,888 milijarde evrov, potem ko so v enakem obdobju lani 4,532 milijarde evrov.

"Skupni izdatki države naraščajo že od prvega četrtletja leta 2017. V prvem četrtletju letošnjega leta je bila njihova rast 7,9-odstotna in prvič po četrtem četrtletju leta 2016 višja od rasti prihodkov," pravijo na statističnem uradu. Rast izdatkov je bila posledica rasti vseh pomembnejših kategorij izdatkov, razen obresti.

Konsolidirani bruto dolg države je konec prvega četrtletja znašal 31,584 milijarde evrov ali 67,9 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). Od konca lanskega leta se je javni dolg zmanjšal za 647 milijonov evrov. Javni dolg je v lanskem prvem četrtletju znašal 75,5 odstotka, v drugem 72,6 odstotka, v tretjem 71,1 odstotka, v zadnjem četrtletju pa 70,1 odstotka BDP. Konec letošnjega leta naj bi po pričakovanjih vlade dolg znašal 65,4 odstotka BDP.

Hrana se je na letni ravni podražila za 2,2 odstotka

V Sloveniji smo junija na letni ravni imeli 1,8-odstotno inflacijo, kar je 0,4 odstotne točke nad majsko. Na mesečni ravni je bila rast cen življenjskih potrebščin 0,3-odstotna. Storitve so se na letni ravni v povprečju podražile za 2,9 odstotka, blago pa za 1,2 odstotka.

Hrana se je na letni ravni podražila za 2,2 odstotka. Foto: Thinkstock

K letni inflaciji so največ, gre za 0,7 odstotne točke, prispevale višje cene blaga in storitev iz skupine stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo. Oskrba z vodo in storitve v zvezi s stanovanjem so se podražile za 7,9 odstotka, električna energija, plin in druga goriva pa za 4,3 odstotka. 0,4 odstotne točke so prispevale višje cene hrane, ki se je podražila za 2,2 odstotka, po 0,2 odstotne točke pa dražji počitniški paketi (5,5 odstotka) ter višje cene blaga in storitev iz skupine restavracije in hoteli (3,6 odstotka).

V prvi polovici leta so se najbolj podražile cene počitniških paketov

Rast cen je bila v prvi polovici letošnjega leta 2,4-odstotna, potem ko je v istem obdobju lanskega leta znašala dva odstotka. V prvem polletju so se najbolj zvišale cene življenjskih potrebščin v skupini rekreacija in kultura, in sicer za 5,4 odstotka, v tej skupini pa najbolj, za 16,2 odstotka, cene počitniških paketov. Izraziteje so se zvišale še cene blaga in storitev v skupini restavracije in hoteli (4,7 odstotka) ter cene hrane in brezalkoholnih pijač (4,1 odstotka).

V prvi polovici leta so se najbolj podražile cene počitniških paketov. Foto: Bor Slana

V prvi polovici leta so se znižale le cene v skupini komunikacije, in sicer v povprečju za 1,5 odstotka. Na mesečni ravni so se medtem junija najbolj zvišale cene počitniških paketov, za 7,8 odstotka. K mesečni inflaciji so te cene prispevale 0,3 odstotne točke. Po 0,1 odstotne točke so mesečno inflacijo zvišale še višje cene tobaka, ki se je podražil za 1,9 odstotka, in cene hrane, ki so porasle za 0,4 odstotka.

Evrsko območje junija z 1,2-odstotno inflacijo



Inflacija v območju z evrom je junija na letni ravni znašala 1,2 odstotka, kar je enako kot maja, je danes sporočil evropski statistični urad Eurostat. Cene v skupinah hrana, alkohol in tobak, energija in storitve so se po oceni Eurostata junija na letni ravni povišale za po 1,6 odstotka, v skupini neenergetskih industrijskih dobrin pa za 0,2 odstotka.

Na mesečni ravni so se znižale cene obutve in naftnih derivatov

Mesečno inflacijo so medtem zniževale nižje cene obutve, ki so se spustile za 3,2 odstotka, in naftnih derivatov. Tekoča goriva so se pocenila za 2,1 odstotka, goriva in maziva za osebna vozila pa za 1,8 odstotka. Vsaka od omenjenih skupin je mesečno inflacijo znižala za 0,1 odstotne točke.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila medtem junija 1,9-odstotna, kar je 0,4 odstotne točke pod vrednostjo iz lanskega junija in 0,3 odstotka nad vrednostjo iz maja letos. Povprečna letna rast cen je bila 1,8-odstotna, mesečna rast cen pa 0,3-odstotna. Storitve so se v letu dni podražile za 3,2 odstotka, blago pa za 1,1 odstotka. Cene blaga dnevne porabe in poltrajnega blaga so se zvišale za 1,8 oziroma 0,1 odstotka, medtem ko so se cene trajnega blaga znižale za 0,7 odstotka.