Javna hiša ali spolno suženjstvo? Začenja se sojenje leta.

Tik pred koncem leta v sodne dvorane prihaja eden od najodmevnejših primerov, v katerem se bo na zatožni klopi znašlo 18 oseb. Kaj tožilstvo očita osumljenim, koliko denarja naj bi nezakonito pridobili in zakaj so nekateri od njih že več kot deset mesecev v priporu?

Skoraj leto dni po tem, ko je okoli 100 do zob oboroženih policistov vdrlo v savna klub Marina na Ajševici pri Novi Gorici in iskalo dokaze v zvezi z izkoriščanjem in sumom zlorabe prostitucije, bodo vpleteni sedli na zatožno klop.

19. decembra se na okrožnem sodišču v Kopru začenja sojenje, v katerem 18 osumljencem grozi večletna zaporna kazen zaradi suma storitve kaznivih dejanj zlorabe prostitucije, trgovine z ljudmi in kaznivega dejanja s področja drog.

Med obdolženci so:

- kot prvoobtoženi Sergej Racman, nekdanji borznik, zdaj pa igralničar in lastnik ljubljanskega Koloseja ter tudi eden od soustanoviteljev in večjih lastnikov KD Group, ki je lani za četrt milijarde evrov prodala koprsko zavarovalnico Adriatic Slovenica,

- podjetnik Jože Kojc, ki se večinoma ukvarja z igralništvom, ob tem pa se je lotil več projektov po Sloveniji, med drugim je prenovil Šport Hotel na Pokljuki in odprl Wakepark v Dupleku,

- podjetnik Dejan Šurbek, ki se ukvarja z različnimi posli, v letu 2017 pa je skupaj z Racmanom in Kojcem kupoval delnice hranilnice Lon, že v priporu pa je kupil nekdanje Pekove proizvodne prostore v Tržiču,

- Vesna Trnovec, direktorica družbe Cratos, ki je upravljala zdaj zaprti klub Marina.

Obtožnica je bil vložena še zoper 14 fizičnih oseb in eno podjetje, ki so bili tako ali drugače povezani s klubom.

150 tisoč strank in 21 milijonov evrov zaslužka

Klub Marina je vrata odprl avgusta 2014 kot prvi savnarski klub v Sloveniji, ki je gostom obljubljal "visoko raven erotične ponudbe s plesom, striptizom in kinom za odrasle vred". Očitke, da odpirajo javno hišo, je Dejan Šurbek tedaj zavračal in poudarjal, da gre za sprostitveni prostor za obiskovalce obeh spolov.

Foto: Sauna Klub Marina Toda kriminalisti, ki so s prikritimi preiskovalnimi ukrepi skoraj leto dni spremljali osumljence in dogajanje v klubu Marina, nekateri pa so pod krinko tudi izkoristili njegove storitve, so prepričani o nasprotnem. Po njihovem mnenju je šlo za izkoriščanje prostitucije, ki naj bi jo osumljenci poskušali prikazati kot zakonito gospodarsko dejavnost.

Žrtve, ki naj bi bile zaradi ekonomskega položaja prisiljene v prostitucijo, so bile tuje državljanke, večinoma iz Romunije, Ukrajine, Albanije in drugih držav nekdanje Jugoslavije. V prostorih v Novi Gorici je v več kot štirih letih spolne storitve ponujalo več kot 400 deklet. V tem obdobju naj bi klub obiskalo najmanj 148.935 moških, ki so za vstop plačali od 60 do 85 evrov, osumljenci pa naj bi pridobili 21 milijonov evrov premoženjske koristi.

Na domnevno sporno dogajanje v klubu Marina so slovensko policijo opozorili v nočnem klubu Wellcum iz avstrijskega Beljaka, kjer so po odprtju kluba na Ajševici nenadoma izgubili tretjino prihodkov.

"Gre za vprašanje moralnega predsodka"

Obramba bo po naših informacijah vztrajala pri stališču, da osumljenci niso izkoriščali deklet, ki so v klubu Marina ponujale spolne storitve. Osumljenci naj bi namreč v glavnem služili z vstopninami v prostore kluba, v katerem so imeli gostje na voljo savne, center dobrega počutja, hrano, pijačo ... Dekleta pa naj ne bi bila v podrejenem položaju, ampak naj bi v klub prihajala prostovoljno, pri čemer naj bi na noč zaslužila tudi po več sto evrov.

Foto: Getty Images "Ali pobiranje vstopnine za javno hišo pomeni izkoriščanje? Tožilstvo in sodišče sta se postavila na stališče, da je vsaka ekonomska korist, pridobljena z organizacijo prostitucije, izkoriščanje," je pojasnil Kojčev odvetnik Franci Matoz.

Po starem kazenskem zakoniku je bilo že omogočanje prostorov zanjo kaznivo dejanje, z liberalizacijo prostitucije pa se je to spremenilo. "Če v Nemčiji prostitutki vzameš do 50 odstotkov zaslužka in ji v zameno ponudiš zaposlitev ali prostor, ne gre za izkoriščanje. Vsak mora vedeti, kje je meja kaznivosti. Tu pa je slovensko sodišče bistveno širilo te pojme," je poudaril.

Po mnenju Matoza gre pri konkretnem kazenskem postopku za moralne predsodke do prostitucije. "O tem bomo zdaj razpravljali," je dodal.

Skoraj leto dni v priporu

Jože Kojc, Dejan Šurbek, Vesna Trnovec in še trije romunski državljani so že skoraj 11 mesecev od aretacij v novogoriškem priporu, kjer čakajo začetek sojenja.

Foto: Bojan Puhek Na tožilstvu so sodišče prepričevali, da pri njih obstaja ponovitvena nevarnost. Torej, da bodo znova odprli klub Marina in v njem nadaljevali sporno dejavnost. Zemljišče, na katerem stoji danes prazni klub, je bil namreč v solasti prej omenjenih osumljencev.

Ko so se nekateri od njih umaknili in prodali svoj delež v klubu, pa so na tožilstvu začeli opozarjati, da imajo dovolj osebnega premoženja za odprtje novega podobnega kluba na neimenovani drugi lokaciji. "Za ponovitveno nevarnost morajo obstajati realne, ne hipotetične okoliščine," je pojasnil odvetnik Franci Matoz.

Sergej Racman še vedno nedosegljiv za organe pregona

Za zdaj ključno vprašanje je, kakšna bo usoda kazenskega pregona proti Sergeju Racmanu.

Za ljubljanskim poslovnežem so se namreč izgubile sledi, zato je sodišče za njim razpisalo mednarodno tiralico. Kot je pojasnil njegov odvetnik Mitja Jelenič Novak, je sodišče že izločilo postopek zoper Racmana in ga bo vodilo ločeno.

Lastnik Koloseja naj bi imel po ugotovitvah kriminalistov ključno vlogo pri delovanju kluba Marina, saj naj bi zagotavljal pravno podlago za denarne prilive, v zvezi s tem pa naj bi se ujel tudi v prikrite preiskovalne ukrepe oziroma prisluhe.

Sergej Racman je še vedno nedosegljiv za organe pregona in slovenska sodišča. Foto: STA Toda tožilstvo je preiskavo zoper Racmana zahtevalo šele junija letos, mesec dni pozneje pa so opravili tudi hišne preiskave v njegovih poslovnih prostorih v kinokompleksu Kolosej. Toda Racmana, ki zaradi davčnih razlogov že najmanj od leta 2013 uradno živi na Slovaškem, niso (več) našli.

Na Okrožnem sodišču v Kopru so zato zanj odredili pripor. Iščejo ga z rdečim obvestilom oziroma najvišjo stopnjo tiralice. Kje je trenutno Racman, ni znano. Po naših neuradnih informacijah pa naj bi bil v Severni Ameriki.

"Racman že od leta 2010 stalno biva v tujini. Okoliščina, da ga ni v Sloveniji, je posledica tega dejstva. Racman tako ni na begu niti se kako drugače ne izogiba ugotavljanju svoje odgovornosti v kazenskem postopku," se je takrat prek odvetnice odzval poslovnež. "Racman se nikoli ni ukvarjal s posredovanjem pri prostituciji in utemeljeno pričakuje, da bo v sodnem postopku oproščen obtožbe," je dodal.