Janković si je izpogajal popust za Rog

Na prvo javno naročilo za obnovo Roga, ki stoji ob Ljubljanici in na koncu Trubarjeve ceste, se je odzvalo sedem ponudnikov, cene pa so se gibale do 24,8 milijona evrov. Vse so bile previsoke in presegale zagotovljena sredstva, zato je občina izvajalce pozvala na pogajanja.

Ob prvi ponudbi je bila po podatkih občine najugodnejša ponudba Kolektorja, in sicer 15,8 milijona evrov brez DDV, v pogajanjih pa je nato s 13-odstotnim znižanjem posel dobilo podjejte Makro 5 gradnje, cena pa znaša 14,2 milijona evrov brez DDV.

Foto: MOL

Na pogajanjih so bili ob Kolektorju in podjetju Makro 5 gradnje še CGP, Strabag, Lesnina MG in Dema plus inženiring.

Župan Zoran Janković je napovedal, da bi se gradnja lahko začela v dobrem tednu dni. Do zdaj so na območju odstranili komunalne in gradbene odpadke, tako da je pripravljeno za začetek del. Gradnja naj bi potekala dobro leto, projekt pa naj bi bil končan leta 2023.

Lastniki od leta 2002

Foto: Ana Kovač Zgodba okrog območja nekdanje tovarne Rog je bila zadnja leta zaznamovana s številnimi spori med tedanjimi uporabniki in občino, ki je leta 2002 postala lastnica objektov.

Pred 12 leti je občina izvedla urbanistično-arhitekturni natečaj in na njem izbrala zasnovo za prenovo nekdanje tovarne Rog ob Petkovškovem nabrežju. Projekt iz leta 2008 je vseboval trinivojsko garažno hišo, devet tisoč kvadrantih metrov površin in hotel oziroma stanovanja s površino nekaj več kot pet tisoč kvadratnih metrov.

Na razpis se pred osmimi leti ni prijavil nihče, prvotno pa je bil projekt ocenjen na 52 milijonov evrov.