Janez Škrabec noče povedati, ali bo vrnil odlikovanje ruskega predsednika

"Odgovornost, ki jo imamo in čutimo do mnogih sodelavcev, partnerjev, prijateljev ter njihovih usod v Ukrajini, nam je ta trenutek najpomembnejša," so zapisali v Riku Janeza Škrabca.

"Trenutno krizno območje je bilo za Riko tri desetletja tako rekoč enotno in med seboj prepleteno področje partnerstev, sodelavcev in tudi človeških vezi. Danes se žal mostovi, konkretni in človeški, ki smo jih postavili skupaj, rušijo. Kot vselej doslej, se bomo še naprej odmikali od političnih komentarjev, te prepuščamo verodostojnim strokovnjakom in usposobljenim političnim analitikom. V Ukrajini smo v zadnjih letih na področju okoljevarstvenih projektov močno okrepili svojo pozicijo in vodili nekatere referenčne projekte na področju zelene transformacije. Še tako rekoč včeraj smo se skupaj s partnerji in naročniki veselili načrtovanih zelenih učinkov naših prizadevanj, danes pa – opazujoč ruševine – vse svoje sile usmerjamo v reševanje svojih sodelavcev iz Rikovega predstavništva v Kijevu, njihovih družin, prijateljev, in jim tu pri nas omogočamo varna zatočišča," so zapisali v podjetju Riko.

"Obsojamo napad na Ukrajino"

"Odgovornost, ki jo imamo in čutimo do mnogih sodelavcev, partnerjev, prijateljev ter njihovih usod v Ukrajini, nam je ta trenutek najpomembnejša. Z mislijo na ukrajinski narod absolutno obsojamo napad na Ukrajino, pozivamo k takojšnji zaustavitvi nasilja, da se prepreči še hujše razdejanje, ki bo žal imelo hude posledice, in k reševanju sporov po mirni poti," so še pojasnili in dodali:

"Podjetje Riko s svojo integratorsko vlogo ne povezuje le gospodarskih interesov. V sodelovanju s kulturnimi institucijami v Sloveniji in Rusiji podpira, omogoča ter spodbuja pomembne kulturno-umetniške povezave, ki gradijo mostove med narodi. Neprimerno bi bilo v tem trenutku naštevati vrhunska gostovanja ruskih umetnikov pri nas in naših v Rusiji, pa tudi leposlovne prevode, izdaje družboslovnih in humanističnih vsebin, ki jih je Riko omogočili v treh desetletjih, a namen tega je vseskozi odpiranje kulturnih poti. Prav za zasluge med kulturno-umetniškim sodelovanjem med narodoma je bilo podjetje Riko in njegov direktor l. 2009 odlikovan z Ordenom prijateljstva. To se po vrednosti in pomenu dviguje nad gospodarskimi vezmi, nad političnimi ambicijami. Nosi spomin in je opomin. Zato to priznanje podjetje Riko še dodatno zavezuje, da ta apel k delovanju za temeljne civilizacijske dosežke, kot so mir, prijateljstvo in sodelovanje, glasno naslovi tudi na podeljevalca – državo Rusko federacijo."