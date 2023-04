Istrabenz Turizem se je odpovedal prenosu sobaric

Sobarice v hotelih LifeClass ostajajo zaposlene v družbi Istrabenz Turizem, saj so si tam premislili in jih ne bodo prenesli na zunanjega izvajalca, poroča Radio Slovenija. Kot so pojasnili v podjetju, so poleg 53 zaposlenih pridobili še pet novih, tako da imajo zdaj 58 sobaric.

Vodstvo Istrabenz Turizma je bilo še pred kratkim odločeno, da tako kot Sava Turizem tudi njihovo podjetje izvede prenos čiščenja sob in s tem 53 sobaric, ki čistijo tri hotele s štirimi oz. petimi zvezdicami, na zunanjega izvajalca. Zdaj so v družbi sprejeli novo odločitev.

Predsednik uprave Aleš Semeja je za nacionalni radio pojasnil, da pri njih ostaja vseh 53 zaposlenih, ob tem pa so na sobnem delu pridobili še pet novih, s čimer so nadomestili zadnje upokojitve in odhode.

"S tem lahko pokrivamo vse tiste elemente, ki delujejo celo leto, tiste, ki ne, pa imamo že zdaj na zunanjem izvajanju storitev," je podčrtal.

Prizadevanja sindikata padla na plodna tla

V sindikalnih vrstah, kjer so ves čas vztrajali, da morajo sobarice ostati redno zaposlene tam, kjer čistijo, in so glasno opozarjali na težave, prisotne pri zunanjih izvajalcih, so zadovoljni, a previdni.

"To pomeni, da so prizadevanja sindikata in sveta delavcev padla na plodna tla, smo pa še vedno zaskrbljeni, kaj pomeni beseda 'za zdaj'. Mi želimo, da je to praksa, da to ostane, da ne bo jutri kakšnih sprememb," je razplet dogodkov za Radio Slovenija komentiral sindikalist v družbi Istrabenz Turizem Andrej Grahor.

Sicer pa v Istrabenz Turizmu v maju pričakujejo rekordno sezono, skoraj polne hotele imajo tudi za prihajajoče velikonočne praznike.

Istrabenz Turizem, ki je v 100-odstotni lasti Slovenskega državnega holdinga (SDH), ima med drugim v lasti šest hotelov v Portorožu in Terme Portorož.

V Hotelih Bernardin izbrali zunanjega izvajalca

Medtem pa je z marcem prišlo do prenosa sobaric v Hotelih Bernardin v lasti družbe Sava Turizem, ki jo prav tako lastniško obvladuje država, na zunanjega izvajalca Aktiva čiščenje. Sindikati so temu močno nasprotovali, konec marca so sobarice tudi stavkale, a zaman.