Inšpektorica Zlatarni Celje: V pol leta odstranite gradnjo #video

Kot smo poročali, je Zlatarna Celje v prvih mesecih leta začela dela na gradbišču v središču Ljubljane, kjer želijo zgraditi hotel višje kategorije. Delali so po starem gradbenem dovoljenju za poslovno stavbo iz leta 2011 (takrat je bilo lastnik zemljišča še podjetje Immorent, ki je nato leta 2016 Celjanom prodalo zemljišče in projekt), medtem ko na novo integralno gradbeno dovoljenje še čakajo.

Inšpektorica je po pregledu maja letos ugotovila več sumov kršitev, ki pa jih obravnava v ločenih postopkih. Tako je 1. julija izdala odločbo, v kateri ugotavlja, da ima investitor neustrezno projektno dokumentacijo. Odredila je ustavitev del in jim dala pet mesecev časa, da pridobijo ustrezno dokumentacijo, smo pisali prejšnji ponedeljek. Na gradbišču so kljub temu še dva tedna nazaj delali.

Zdaj pa je inšpektorica izdala novo odločbo. Ugotovila je še, da so dela v nasprotju z gradbenim dovoljenjem iz leta 2011 in jih gradbeno-tehnično ni mogoče uskladiti z gradbenim dovoljenjem. Posledično je odredila, da mora Zlatarna Celje takoj po vročitvi nove odločbe – to se je zgodilo 18. septembra – ustaviti gradnjo in v pol leta na svoje stroške odstraniti gradnjo objekta ter vzpostaviti prejšnje stanje.

Dan po vročeni odločbi je podjetje inšpekciji sporočilo, da so ustavili dela.

Če dobijo dovoljenje, se postopki ustavijo

Julijski inšpekcijski postopek še ni končan. Zlatarna Celje se je namreč pritožila, ministrstvo za okolje kot pritožbeni organ pa še ni odločilo. Pričakovati je mogoče, da se bo pritožila tudi na drugo odločbo (odgovor podjetja v zvezi s tem še čakamo).

Ob dolgih pritožbenih postopkih ima Zlatarna Celje še kar nekaj časa, da pridobi integralno gradbeno dovoljenje, ki bi pomenilo usklajenost papirjev z gradnjo in tako ustavitev inšpekcijskih postopkov.

Na ministrstvu so nam pojasnili, da do 16. oktobra traja javna objava vloge za integralno gradbeno dovoljenje, kdaj bo to, če bo, izdano, pa ni mogoče napovedati. V podjetju pa so nam prejšnji teden dejali, da dovoljenje pričakujejo že prihodnji mesec.

Zlatarna Celje je 19. septembra, dva meseca in pol po odločbi inšpekcije, naj takoj ustavijo dela, gradbeno inšpektorico obvestila, da so to storili.

Globe za odgovorne?

Sicer pa inšpektorica tudi v julijski zadevi postopek vodi naprej. Kot so nam pojasnili na ministrstvu, je med dvema kontrolnima pregledoma ugotovila nepravilnosti (med drugim to, da so kljub odločbi o takojšnji ustavitvi del delali dalje), zaradi katerih bo "v nadaljevanju postopka ustrezno ukrepala".

Kaj naj bi to pomenilo, niso natančneje pojasnili. Ima pa inšpektor po tako po gradbenem zakonu kot po zakonu o inšpekcijskem nadzoru možnost izrekanja glob v primeru prekrškov.

Za primer, gradbeni zakon za prekrške kot so naročanje gradnje brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja, napake pri prijavi začetka gradnje, naročanje gradnje v nasprotju z gradbenim dovoljenjem določa kazni v višini od 20 do 60 tisoč evrov za srednje ali veliko podjetje (kar je tudi Zlatarna Celje) ter še 2.500 do sedem tisoč evrov za odgovorno osebo podjetja.

Janković: Zakoni morajo veljati za vse

Ljubljanskega župana Zorana Jankovića smo vprašali še to, kaj meni o tem, da je nekdanji svetnik z njegove liste Bojan Albreht, lastnik Zlatarne Celje, na črno gradil v centru prestolnice. Župan odgovarja: "Zakoni morajo veljati za vse." Z ljubljanske občina pa so nam poslali pojasnila glede poteka sprememb občinskega prostorskega načrta, ki so jih leta 2017 začeli prav zaradi Zlatarne Celje, vse do danes pa jih niso sprejeli. Spremembe zajemajo umeščanje nadstrešnice hotela in prometne ureditve ob njem.

Na občini potrjujejo, da sprememb niso sprejeli in jih še nekaj časa ne bodo. Trenutno je v pripravi dopolnjeni osnutek sprememb prostorskega načrta, ki naj bi ga do konca leta obravnavali svetniki, nato pa mora še v javno razgrnitev in novo potrjevanje v mestnem svetu.

Zanimalo nas je, kako je kljub temu lahko Zlatarna Celje podala vlogo za gradbeno dovoljenje. Z občine odgovarjajo, da je projekt, za katerega Zlatarna Celje zdaj išče integralno dovoljenje, po mnenju oddelka za urejanje prostora skladen z že veljavnimi občinskimi prostorskimi akti. Iz tega izhaja, da je Zlatarna Celje očitno spremenila projekt in našla rešitev, ki ne terja sprememb prostorskega načrta.

Ker je Bojan Albreht, večinski lastnik Zlatarne Celje, nekdanji svetnik na listi župana Zorana Jankovića, smo župana vprašali še, kako komentira dogajanje. Župan odgovarja: "Zakoni morajo veljati za vse."