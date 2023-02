Informativni dnevi: ta kader je med najbolj iskanimi na trgu dela

Številni dijaki so pred eno izmed pomembnejših odločitev v življenju, izbiro študija. Približujejo se informativni dnevi, ki bodo letos v petek, 17. februarja, ter v soboto, 18. februarja . Dober premislek je glede na težo odločitve ključen, saj je veliko lažje študirati in pozneje tudi delovati na tistem področju, ki vas zares veseli. Poleg tistega, kar vas veseli, velja vedno na tehtnico postaviti tudi perspektivnost posameznega poklica oziroma področja. Izjemno perspektivna ideja v kontekstu iskanosti tovrstnega kadra je nedvomno tudi področje turizma. Če želite tako ali drugače soustvarjati turizem, izkoristiti svoj turistični potencial, če vas vleče na potovanja, izmenjave, če ob obisku svojega ali drugih krajev prepoznavate turistične potenciale ter jih v mislih nenehno izboljšujete in nadgrajujete, vam vsekakor priporočamo, da se na letošnje informativne dneve podate v Brežice , na F akulteto za turizem. Ta vas bo opremila z znanjem, s katerim bodo vaše zamisli dobile pravo obliko in pravo moč.

Vsi, ki vas mikajo potovanja, radi delate z ljudmi, odkrivate nove kotičke, se učite tujih jezikov, aktivno preživljate prosti čas, spoznavate druge kulture, ste vabljeni k vpisu v študijske programe na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru, kjer boste dobili široka znanja z različnih področij turizma. Pri tem boste teorijo povezali s prakso, saj vas bodo na predavanjih obiskali številni uspešni gospodarstveniki, na terenskih vajah pa boste sami spoznali turistične znamenitosti po Sloveniji, Evropi in v svetu.

Študenti lahko na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru študirajo na dveh dodiplomskih študijskih programih – na visokošolskem strokovnem in univerzitetnem – ter na podiplomskem magistrskem in doktorskem. Ob tem sta visokošolski strokovni Sodobne turistične prakse in univerzitetni Turizem: Sodelovanje in razvoj najsodobnejša dodiplomska študijska programa turizma, ki sta z novimi imeni in posodobljenimi predmetniki zaživela z generacijo, vpisano v študijskem letu 2020/21.

FTrgani informativni dnevi FTrgani informativni dnevi za dodiplomski študij na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru, ki ima svoj sedež v Brežicah, bodo v petek, 17. 2. 2023, ob 10. in 15. uri in v soboto, 18. 2. 2023, ob 10. uri. Zaposleni in študenti Fakultete za turizem Univerze v Mariboru se bodo potrudili, da boste prejeli vse informacije in da vam bodo odgovorili na vsa vaša vprašanja, ki se vam prav zagotovo še porajajo. Kdaj? V petek, 17. februarja, ob 10. in 15. uri, in v soboto, 18. februarja, ob 10. uri. Kje? Na sedežu Fakultete za turizem Univerze v Mariboru: Cesta prvih borcev, 36, 8250 Brežice Kaj? Predstavitev dinamičnega, zanimivega, kreativnega študija turizma in dodiplomskih programov. Sodobne turistične prakse (visokošolski strokovni) ter

(visokošolski strokovni) ter Turizem: sodelovanje in razvoj (univerzitetni).

V skladu s smernicami v turizmu

Fakulteta za turizem v Brežicah je najmlajša članica Univerze v Mariboru, v kratkem času pa je postala prepoznavna tako doma kot tudi v tujini. Kakovost dela prepoznavajo številni mladi iz domačega in tujega okolja, kar dokazujejo tudi vedno številčnejše generacije študentov. Zaveza fakultete je strmenje k nenehnemu izboljševanju kakovosti na vseh ravneh študija, rezultat tega so tudi prenovljeni sodobni programi turizma in prenovljeni predmetniki.

Na Fakulteti za turizem so s študijskim letom 2020/21 prenovili in posodobili študijske programe, in sicer v skladu s potrebami turističnega gospodarstva in smernicami v turizmu – poudarek je na digitalnem in trajnostnem oziroma zelenem turizmu ter na znanju tujih jezikov. Sprememba programov je bila predvsem prilagoditev hitrim spremembam v svetu in turističnemu gospodarstvu, ki vedno znova išče inovativne pristope. Tako imajo vsebine, kot so trajnost ter digitalizacija in komuniciranje, še večjo veljavo kot prej. Sodoben in vsebinsko bogat program je usmerjen k poglobljenemu izobraževanju in usposabljanju strokovnega kadra.

Osebni pristop in mentoriranje

Odraz dobrega pedagoškega dela so perspektivni diplomanti visokošolskega, univerzitetnega in magistrskega programa. Ti pravijo, da je majhnost fakultete tudi njena prednost, pristop predavateljev in asistentov je veliko bolj individualen, saj se lažje posvetijo vsakemu študentu. Študij na Fakulteti za turizem je nepozabno obdobje za študente, saj zaposleni skupaj s predstavniki študentov skrbijo za dobro počutje in se večinoma poznajo kar po imenih.

Redni študij na Fakulteti za turizem je brezplačen. Predavanja so praviloma med tednom in v popoldanskem času, kar omogoča udeležbo tudi tistim, ki so že zaposleni.

Dober preplet teoretičnega znanja in praktičnih izkušenj

Pomemben del izobraževanja na področju turizma je nedvomno nabiranje praktičnih izkušenj, zato jih Fakulteta za turizem njihovim študentom omogoča čim več. Turizma pač ni mogoče spoznavati in doživeti samo v predavalnicah, ampak se je treba podati na teren in s tako pridobljenimi izkušnjami bogatiti svoje teoretično znanje.

Nadvse priljubljene so tako terenske vaje, kjer se lahko študentje pobliže srečajo s primeri dobrih praks, na fakulteti pa so pogosto prisotni tudi gostujoči predavatelji, ki predstavijo znanja in turistične izkušnje iz tujine oziroma iz različnih gospodarskih sektorjev. Ves čas študija imajo študentje možnost sodelovanja s strokovnjaki iz turistične stroke in povezovanja z lokalnimi skupnostmi. Tako lahko vsi študenti s prakso v nekaterih največjih turističnih podjetjih in v različnih drugih organizacijah doma in v tujini preizkušajo in bogatijo svoje znanje na področju turizma. Na ta način imajo študenti že v času študija priložnost dobro spoznati turistično panogo, navezati stike in si tako povečati zaposlitvene možnosti.

Študenti Fakultete za turizem so prav tako vključeni v raziskovalno in projektno delo fakultete, kjer pridobijo dragocene izkušnje, spletejo poznanstva, se povezujejo z organizacijami iz gospodarstva in negospodarstva ter s študenti drugih fakultet in pridobijo praktična znanja s svojega študijskega področja. Delo na projektih je pogosto plačano, kar je zagotovo še dodatna spodbuda.

Pa študentom najljubši del študija na Fakulteti za turizem? Spoznavanje sveta s pomočjo študentskih izmenjav, potovanj in ekskurzij.

Ekskurzije in potovanja ter neprecenljive izkušnje iz tujine

Potovanje pod usposobljenim vodstvom, pripravništvo v turistični panogi, udeležba na konferencah, načrtovanje potovanj, učenje tujih jezikov, študentske izmenjave so le nekateri izmed dodatnih načinov povezovanja teoretičnega znanja s praktičnimi izkušnjami. Te so nedvomno potrebne za pridobitev najkakovostnejših veščin s področja turizma in izkušenj, ki vam bodo dobro služile v turistični panogi, poleg tega pa tako že v času študija gradite svojo profesionalno mrežo. Potovanja in ekskurzije študentom poleg teoretičnega znanja dajo izkušnje na terenu, s čimer pridobijo praktične veščine iz prve roke.

Gledano v celoti, so študentske izmenjave vsekakor odločitev in izkušnja, za katero večinoma vsi udeleženci pravijo, da je bila ena izmed najboljših v njihovem življenju. Študenti se prek različnih razpisov mobilnosti prijavijo na študentsko izmenjavo ter semester ali dva študirajo na univerzi v tujini. Za to dobijo tudi delno finančno kritje in nepozabno življenjsko dogodivščino. Prav tako ima Fakulteta za turizem široko mrežo partnerskih ustanov in študentske mobilnosti zelo spodbuja.

Turizem doživlja pravi preporod

Razlogov, zakaj študirati na Fakulteti za turizem, je v izobilju. Dejstvo je, da turizem pomeni eno od najperspektivnejših gospodarskih panog današnjega časa. Po turbulentnem obdobju, ki ga je zaznamovala bolezen covid-19, se znova vračamo v čase, kot smo jih poznali nekoč.

Ljudje želijo znova potovati, odkrivati nove kraje in kulturno dediščino različnih narodov. V porastu je trajnostni turizem, ki se kaže tudi v obiskovanju bližnjih krajev in manj obljudenih destinacij, preživljanju aktivnih počitnic v naravi … Povpraševanja po strokovnjakih s področja turizma je zato vedno več, kader v turizmu je zelo iskan, študij na Fakulteti za turizem pa omogoča široke zaposlitvene možnosti, potovanja in delo z ljudmi.