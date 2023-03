Inflacija v Sloveniji se še ne umirja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letna stopnja inflacije v Sloveniji je marca znašala 10,5 odstotka, potem ko je bila februarja pri 9,3 odstotka. K inflaciji so največ prispevale višje cene hrane in električne energije. Na mesečni ravni se cene niso spremenile, potem ko je bila februarja mesečna rast cen 0,7-odstotna, je objavil državni statistični urad.

K letni inflaciji v marcu so največ, 2,9 odstotne točke, prispevale za 19,1 odstotka višje cene hrane.

Za 1,2 odstotne točke je inflacijo zvišala dražja električna energija. Ta se je podražila za 49 odstotkov, kar je bila med drugim posledica delne odprave ukrepov za omilitev posledic energetske draginje, uvedenih pred letom dni, pojasnjujejo statistiki.

Na mesečni ravni so cene ostale nespremenjene. Podražili so se oblačila in obutev ter tudi hrana, pocenili so se počitniški paketi.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila marca 10,4-odstotna. Mesečna rast cen pa je bila 0,5-odstotna.

Inflacija v območju evra marca upadla na 6,9 odstotka

Območje z evrom je marca na letni ravni zabeležilo 6,9-odstotno inflacijo, potem ko so se cene življenjskih potrebščin februarja na letni ravni podražile za 8,5 odstotka, v prvi oceni ugotavlja evropski statistični urad Eurostat. Inflacijo so tudi tokrat najbolj poganjale visoke cene hrane in pijače.

Marca je bila inflacija najvišja v segmentu hrane, alkohola in tobaka, rast cen je tu glede na februar pospešila za 0,4 odstotne točke na 15,4 odstotka.

Sledile so cene neenergetskih industrijskih dobrin, ki so bile ta mesec za 6,6 odstotka dražje kot pred letom dni, februarja je njihova medletna rast medtem znašala 6,8 odstotka. Storitve so se na letni ravni podražile za pet odstotkov, kar je nekoliko več kot februarja (4,8 odstotka).

Cene energentov pa so bile za 0,9 odstotka nižje kot pred letom dni, medtem ko je februarja njihova medletna rast znašala 13,7 odstotka.

Od držav, ki uporabljajo evro in za katere je Eurostat imel podatke, so najnižjo letno inflacijo marca zabeležili v Luksemburgu (tri odstotke), Španiji (3,1 odstotka) in na Nizozemskem (4,5 odstotka).

Najvišjo letno inflacijo so tudi tokrat zabeležile Latvija (17,3 odstotka), Estonija (15,6 odstotka) in Litva (15,2 odstotka).

V Sloveniji je bila letna rast cen življenjskih potrebščin ta mesec 10,5-odstotna, potem ko je bila februarja 9,4-odstotna.

Brez upoštevanja cen energentov in hrane je bila marčna inflacija v območju evra 5,7-odstotna.

Kljub umirjanju skupne izmerjene inflacije v zadnjih mesecih Evropsko centralno banko (ECB) skrbi stalna rast osnovne inflacije, torej rasti cen brez energije in hrane. Ta je znak, da se inflacijski pritiski vse bolj utrjujejo po celotnem spektru gospodarstva, kar povečuje nevarnost plačno-inflacijske spirale in dolgotrajne inflacije. Takšen scenarij lahko kontinuirano zniža življenjski standard.