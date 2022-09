Če so kupci v Ljubljani še julija v povprečju odšteli 3.280 evrov za kvadratni meter, pa so stanovanja avgusta lastnike menjala v povprečju za 3.619 evrov za kvadratni meter oziroma deset odstotkov več kot mesec prej.

Tudi v katastrski občini Moste-Polje so povprečne cene v primerjavi z mesecem poprej zrasle, in sicer na 3.305 evrov za kvadratni meter. Tudi število poslov je bilo podobno kot v preteklih mesecih.

Višje obrestne mere, težji pogoji za pridobitev stanovanjskega posojila, napovedi o ohlajanju gospodarstva in morebitna recesija, visoka inflacija ... Glede na makroekonomske kazalnike in druge naštete spremembe je bilo na trgu nepremičnin pričakovati, da se bodo cene stanovanj samo nižale. Kljub dogajanju v zadnjih mesecih pa so glede na prijavljene posle z nepremičninami avgusta kupci stanovanj spet segali globlje v žep.

Če so kupci še julija za kvadratni meter v povprečju odšteli 3.280 evrov, pa so stanovanja avgusta lastnike menjala v povprečju za 3.619 evrov za kvadratni meter oziroma deset odstotkov več kot mesec poprej.

V nadaljevanju članka vam bomo predstavili, kakšna stanovanja v prestolnici sploh menjajo lastnike in po kakšnih cenah, katera so bila najdražja stanovanja, katerih prodaje so bile vpisane v Evidenco trga nepremičnin avgusta letos, ter gibanje cen za kvadratni meter prodanih rabljenih in novozgrajenih stanovanj po posameznih katastrskih območjih v Ljubljani od januarja 2020 do avgusta 2022.

Zakaj samo Ljubljana?

V članku smo analizirali prodajo novih in rabljenih stanovanj zgolj v Ljubljani. Razlog za to se skriva predvsem v številu poslov, saj je nepremičninski trg najbolj dejaven prav v prestolnici. Za statistično analizo poslov in cen nepremičnin mora biti na voljo dovolj velik vzorec, da so podatki še vedno relevantni.

Kakšna stanovanja se v Ljubljani sploh prodajajo?

Avgusta so ljudje v Ljubljani kupovali predvsem stanovanja, katerih vrednost ni presegala 300 tisoč evrov. Takšnih je bilo skoraj 80 odstotkov vseh poslov.

Novi kupci so kupovali predvsem stanovanja, velika od 45 do 65 kvadratnih metrov (posli s stanovanji v tem velikostnem razredu so predstavljali dobro tretjino vseh nakupov) ter od 65 do 90 kvadratnih metrov (posli s stanovanji v tem velikostnem razredu so predstavljali slabo četrtino vseh nakupov).

V spodnjem grafu prikazujemo, koliko je znašal odstotek posameznega cenovnega razreda stanovanj, ki so bila prodana v Ljubljani v obdobju od januarja 2020 do avgusta 2022.

V spodnjem grafu prikazujemo, kakšen delež je predstavljal posamezni razred stanovanj glede na velikost v kvadratnih metrih v primerjavi z vsemi prodanimi stanovanji v Ljubljani od januarja 2020 do avgusta 2022.

Avgustovski rekordi za najdražji kvadratni meter: šest tisoč evrov

Glede na avgusta prijavljeno transakcijo je neznani kupec za 21 kvadratnih metrov veliko stanovanje na Križevniški ulici 4 plačal 126 tisoč evrov oziroma šest tisoč evrov za kvadratni meter. 129 tisoč evrov oziroma 5.160 evrov za kvadratni meter pa je odštel kupec 25 kvadratnih metrov velikega stanovanja na Celovški cesti 103.

Na spodnjem zemljevidu lahko preverite najdražje stanovanjske posle v Ljubljani glede na ceno kvadratnega metra v zadnjih treh mesecih.

Avgustovski rekordi za najdražja stanovanja: 445 tisoč evrov za 136 kvadratnih metrov

Neznani kupec je za 136 kvadratnih metrov veliko stanovanje v ulici Prule 19 odštel 445 tisoč evrov oziroma 3.272 evrov za kvadratni meter.

Na spodnjem zemljevidu lahko preverite najdražje stanovanjske posle v Ljubljani v zadnjih treh mesecih.

Center – 3.739 evrov za kvadratni meter

Povprečna cena kvadratnega metra prodanega stanovanja v središču prestolnice že od decembra lani ne pade pod 3.500 evrov. Avgustovske cene za kvadratni meter so malenkost višje kot mesec poprej, vendar še pod rekordnimi zneski iz januarja letos.

Bežigrad – 3.479 evrov za kvadratni meter

Bežigrad ostaja ena od bolj zaželenih sosesk v Ljubljani, kar se odraža tako v visokih cenah kot številu poslov. Avgustovska povprečna cena za kvadratni meter je bila le za dobrih sto evrov nižja od rekordov izpred dveh mesecev.

Moste-Polje – 3.305 evrov za kvadratni meter

Tudi v katastrski občini Moste-Polje so povprečne cene v primerjavi z mesecem poprej zrasle, in sicer na 3.305 evrov za kvadratni meter. Tudi število poslov je bilo podobno kot v preteklih mesecih.

Rudnik – 4.051 evrov za kvadratni meter

Od junija lani je število poslov z nepremičninami na Rudniku tako nizko, da izračun povprečja ne daje dobrega vpogleda v dogajanje na nepremičninskem trgu. Tako je bilo tudi pretekli mesec, ko sta bili prijavljeni le dve transakciji. Posledično povprečna cena 4.051 evrov za kvadratni meter ni merodajna.

Vič-Trnovo – 3.670 evrov za kvadratni meter

Po julijskem kolapsu so se cene na območju Vič-Trnovo dvignile. Kupci so za nakup rabljenega stanovanja v povprečju odšteli 3.670 evrov za kvadratni meter.

Šiška – 3.823 evrov za kvadratni meter

V Šiški so pretekli meseci padali rekordi, kar je lahko posledica začetka prodaje nekaterih novogradenj. Stanovanja so lastnike menjala za (v povprečju) 3.823 evrov za kvadratni meter oziroma za 17 odstotkov več kot mesec poprej.