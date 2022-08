Indotek tik pred soglasjem za nakup deleža v Mercatorjevi lastnici?

Sberbank je do Fortenove izpostavljena v višini 1,1 milijarde evrov. To je vrednost posojila, ki ga je nekdanji Agrokor vzel v Moskvi in je bilo v postopku prestrukturiranja pretvorjeno v lastniški delež.

Sberbank in Indotek sta pogodbo o nameri prodaje 44-odstotnega deleža, ki ga ima ruska banka v skupini Fortenova, podpisala aprila. Za dokončanje transakcije so potrebna soglasja regulatorjev v več državah, so tedaj sporočili.

Prvi mož Fortenove Fabris Peruško je ob podpisu pogodbe zapisal, da prihod Indoteka v lastništvo skupine pozdravljajo, saj v njem vidijo dolgoročnega strateškega partnerja. Skupina Fortenova ima poleg trgovskega dela, ki ga sestavljata Mercator in hrvaški Konzum, še kmetijski in živilskopredelovalni del.

Sberbank umik napovedala sredi lanskega leta

Sberbank je umik iz lastništva Fortenove, ki je nastala iz propadlega hrvaškega koncerna Agrokor, napovedala sredi lanskega leta, zaradi sankcij proti Rusiji v luči vojaške agresije nad Ukrajino pa je te postopke pospešila.

Časnik Delo danes poroča, da naj bi Madžari že pridobili soglasje Evropske unije ter soglasje ameriškega urada za nadzor tujega premoženja, menda je tudi blizu pridobitvi soglasja Združenega kraljestva. To potrebuje, ker je skupina Fortenova registrirana v Amsterdamu in posluje pod statutom Združenega kraljestva, na svojih spletnih straneh pojasnjuje hrvaški Večernji list. Po teh navedbah naj bi bil 500 milijonov evrov vreden posel izpeljan v letošnjem zadnjem četrtletju.

Rusi so se umaknili iz lastništva zaradi izgube več kot polovice vložka

Sberbank je do Fortenove izpostavljena v višini 1,1 milijarde evrov. To je vrednost posojila, ki ga je nekdanji Agrokor vzel v Moskvi in je bilo v postopku prestrukturiranja pretvorjeno v lastniški delež. Mednarodne okoliščine zaradi ruske invazije na Ukrajino so Ruse prisilile k predčasnemu umiku iz lastništva Fortenove in izgubi več kot polovice vložka, še navaja hrvaški časnik.

Indotek Group je v večinski lasti enega najbogatejših Madžarov Daniela Jellinka. Gre za skupino, ki upravlja premoženje, vredno več kot tri milijarde evrov, ter deluje na področju nepremičnin, finančnih storitev, logistike in transporta. Sedež ima v Budimpešti, pisarne pa ima še na Hrvaškem, v Španiji, Italiji, Romuniji, na Poljskem in v Grčiji. Kot lastnica številnih nakupovalnih središč in nepremičnin na Madžarskem naj bi imela skupina Indotek interes za širitev v maloprodajno dejavnost.