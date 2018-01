Kdaj bo Ikea odprla trgovino v Ljubljani?

Potem ko je Ikea konec lanskega leta prejela pravnomočno gradbeno dovoljenje za odstranitev dela obstoječih poslovnih objektov, ki se razprostirajo na 81 tisoč kvadratnih metrih zemljišč BTC Cityja, so nemudoma začeli postavljati štiri metre visoko in 200 metrov dolgo zaščitno protihrupno ograjo.

Ta zdaj že stoji, trenutno pa z obstoječih objektov odstranjujejo sončno elektrarno. Ker je njena življenjska doba predvidena za prihodnjih 20 let, jo bodo ponovno namestili na novozgrajeno trgovino, s tem pa ogljični odtis zmanjšali za 400 ton.

Delavci trenutno z obstoječih objektov odstranjujejo 2.350 sončnih fotonapetostnih panelov in preostalih elementov sončne elektrarne. Te bodo shranili in jih ponovno namestili na streho nove trgovine Ikea. Foto: Ana Kovač Obstoječo hladilnico in regalno skladišče bodo začeli rušiti v začetku februarja, na rušenje objekta nekdanje trgovine Živex pa bodo morali počakati do pravnomočnosti dovoljenja. Odstranitev objektov bo predvidoma končana maja prihodnje leto.

Na potezi je Ljubljana

Še vedno čakajo na izpolnitev vseh pogojev mestne občine Ljubljana (MOL), ki mora vzpostaviti cestno in komunalno infrastrukturo do novega objekta, zato tudi dogovor glede komunalnega še ni sklenjen.

"Čeprav smo z naše strani praktično že pripravljeni na začetek gradnje in imamo pripravljeno vso potrebno dokumentacijo za pridobitev vseh potrebnih gradbenih dovoljenj, še vedno čakamo na izpolnitev vseh pogojev MOL," zamik začetka gradnje pojasnjujejo v Ikei.

Janković je odprtje napovedoval že za lani

Ljubljanski župan Zoran Janković je ob podpisu memoranduma z Ikeo jeseni 2014 napovedoval, da bo Ikea svoja vrata odprla v letu 2017. Kje se tokrat zatika, smo vprašali v kabinetu župana, a odgovorov do roka nismo prejeli. Objavili jih bomo, ko jih dobimo.

Bodoče gradbišče nove Ikeine trgovine je že obdano s protihrupno ograjo. Foto: Ana Kovač Hkrati se Švedi zavedajo, da lahko trenutni postopki razlastninjenja in morebitne pritožbe pomembno vplivajo na dolžino postopkov in posledično tudi na začetek gradnje. To jih je izučila tudi situacija v Zagrebu, kjer so zemljišče kupili leta 2008, prvo lopato pa zasadili šele pet let kasneje.

Na zaposlitev lahko računa 300 delavcev

Kljub temu so v družbi Ikea Slovenija danes že zaposleni štirje sodelavci. Aktivnega zaposlovanja vodstvene ekipe se bodo lotili leto dni pred odprtjem trgovine, nekaj mesecev pred odprtjem pa končali zaposlovanje večine izmed 300 sodelavcev. Kakšne plače lahko ti pričakujejo, v Ikei ne razkrivajo.

"Plače so ves čas v skladu s pogoji in zahtevami trgov, na katerih poslujemo. Predstavljajo le del celovitega paketa ugodnosti, ki jih ponujamo svojim zaposlenim," odgovarjajo.

Ponudba restavracije bo obogatena s slovenskimi jedmi

Ljubljanska trgovina bo stala na 31 tisoč kvadratnih metrih zemljišča in bo po velikosti najbolj primerljiva z nedavno odprtima trgovinama v Zagrebu in Beogradu. Kupcem bo na voljo 9.500 izdelkov in skoraj tisoč parkirnih mest, med nakupovanjem pa se bodo lahko okrepčali v restavraciji.

Ljubljanska Ikea bo po velikosti najbolj primerljiva s trgovinama v Zagrebu in Beogradu. Foto: Ana Kovač Ponudba bo poleg značilnih švedskih jedi, kot so mesne kroglice in losos, prilagojena lokalnemu okusu in obogatena s priljubljenimi slovenskimi jedmi. Letno računajo na tri milijone obiskovalcev.

Z odprtjem prve trgovine v Sloveniji bo kupcem prvič na voljo tudi katalog v slovenskem jeziku, ki je bil za letošnje leto v 35 jezikih natisnjen v več kot 200 milijonih izvodov.