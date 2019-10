Zgodovinski trenutek za Ikeo v Ljubljani: Položili temeljni kamen #video #infografika

Težko pričakovan začetek gradnje so opoldne slavnostno zaznamovali s polaganjem temeljnega kamna na zemljišču prihodnje trgovine v BTC. Dogodka so se udeležili predsednica uprave Ikea Jugovzhodna Evropa Sara Del Fabbro, regionalni direktor za nepremičnine in razvoj v družbi Ikea SEE Vladislav Lalić, ljubljanski župan Zoran Janković in predsednik upravnega odbora BTC Jože Mermal.

Del Fabbrova je uvodoma poudarila, da je danes za Ikeo izjemno pomemben dan in da si želijo konstruktivnega sodelovanja z lokalnim okoljem. Napovedala je, da bo ljubljanska trgovina ena izmed njihovih najbolj trajnostno naravnanih trgovin na svetu. Za dobro sodelovanje se je zahvalila županu Jankoviću in vsem, ki so si prizadevali za gradnjo trgovine. "Smo na začetku potovanja, pred nami je še veliko dela in izzivov," je sklenila Del Fabbrova.

Lalić je dejal, da so raziskave slovenski trg prepoznale kot velik potencial za njihovo naložbo. Zelo so zadovoljni z lokacijo v BTC-ju, ki je le 3,5 kilometra oddaljena od središča mesta. Za tvorno sodelovanje se je še posebej zahvalil Jankoviću in Mermalu.

Janković napoveduje odprtje pred rokom

Janković je izrazil pričakovanje, da bo novomeški gradbinec CGP trgovino zgradil do 30. junija prihodnje leto. Prepričan je tudi, da bo nova pridobitev število obiskovalcev v največjem nakupovalnem središču v Sloveniji z 21 milijonov letno zvišala na 30 milijonov. Do odprtja trgovine je obljubil razširitev in ureditev obstoječe prometne infrastrukture za lažji in bolj tekoč prometni dostop do Ikee.

Mermal je poudaril, da je BTC generator gospodarskega razvoja vzhodnega dela Ljubljane. V zadnjih letih pa so se tesno povezali tudi z Ikeo, s katero gojijo enake vrednote. Nadeja se, da bo investicija prinesla 15 milijonov evrov več davkov za socialno blagajno in pet milijonov evrov več prispevkov z naslova 300 zaposlenih uslužbencev Ikee. Predvsem pa Slovenci ne bodo izgubljali časa z vožnjo do Ikeinih trgovin v sosednje države, je dejal.

Foto: Elea iC

Švedski pohištveni velikan je prihod v Ljubljano sicer napovedal že septembra leta 2014, ko sta župan Janković in regionalni direktor Lalić na Ljubljanskem gradu podpisala memorandum, s katerim sta se obe strani zavezali k projektu. A se je kljub podpori ljubljanskega župana močno zapletalo s pridobivanji zemljišč.

Gradbeno dovoljenje prejeli avgusta

Sledilo je pridobivanje potrebnih zemljišč, pri čemer se je zapletalo predvsem pri tistih ob križišču Kajuhove in Kavčičeve ulice. Potem ko je mestni svet februarja spremenil občinski prostorski načrt in odstranil pogoj, da lahko Ikea uporabno dovoljenje dobi šele po ureditvi južne dostopne ceste, je Ikea marca vložila vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. Tega je pridobila avgusta letos.

Nova trgovina za dom naj bi po načrtih vrata odprla do konca prihodnjega leta, tri leta po prvotno načrtovanem letu odprtja. Ikea bo v gradnjo svoje prve trgovine v Sloveniji vložila 90 milijonov evrov. Po odprtju naj bi zaposlila do 300 ljudi.