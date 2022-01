Hrvaški turistični sektor se pred poletno turistično sooča z velikim pomanjkanjem delovne sile. Težave so se sicer pojavile že lani, ko nekateri hoteli, ne samo nižje kategorije, v glavni poletni sezoni zaradi pomanjkanja osebja sploh niso odprli vrat. Sezono so marsikje reševali študenti in upokojenci. Da bi se delavci vrnili bi morali plače zvišati za najmanj 50 odstotkov, je prepričana sindikalistka Marina Cvitić.

Na Hrvaškem so po koncu lanske turistične sezone izračunali, da bi s popolnjeno delovno silo lahko ustvarili za 800 milijonov kun (106 milijonov evrov) več prihodkov, kot so jih.

Zadnji popis prebivalstva na Hrvaškem je pokazal velik upad prebivalstva, posledično tudi delovne sile. V času pandemije koronavirusa pa je veliko delavcev odšlo za boljšim zaslužkom v tujino, piše reški časnik Novi list.

Hrvaška ima po popisu iz leta 2021 3,89 milijona prebivalcev. Število se je glede na popis iz leta 2011 zmanjšalo za 9,25 odstotka, oziroma za 396.360 prebivalcev.

Prostih le pet tisoč turističnih delavcev, potrebujejo jih šestkrat več

Za letošnjo sezono se nadejajo prihoda še več tujih delavcev iz sosednjih držav, pa tudi s Filipinov, Indije in Ukrajine. Pridobivanje delovnih dovoljenj za tuje delavce sicer lahko traja več tednov.

Na hrvaškem zavodu za zaposlovanje je po poročanju Novega lista trenutno prijavljenih okoli pet tisoč potencialnih turističnih delavcev. A to je glede na dejanske potrebe od 30 do 35 tisoč delavcev znatno premalo. Doslej je turističnim podjetjem uspelo pridobiti delovna dovoljenja za dva tisoč čistilk iz tujine, 1.700 natakarjev, 1.300 sobaric in pomožnih kuharjev in 1.200 kuharjev. V rekordni turistični sezoni leta 2019 je bilo na Hrvaškem 20 tisoč sezonskih delavcev.

Plače bi morali zvišati, ko so delavci še bili

Marina Cvitić, predsednica sindikata delavcev Istre, Kvarnerja in Dalmacije (SIKD), je za Novi list dejala, da je v turizmu nujen dvig plač, še posebno ob naraščajoči inflaciji. Po njenem prepričanju so delodajalci v turizmu največjo napako naredili takrat, ko je bilo kadra dovolj in ko so imeli dovolj denarja za zvišanje plač. "Zdaj je denarja manj, plače pa morajo višati bolj, kot takrat, ko so imeli več denarja. A žal zdaj nimajo na voljo delavcev. To je začarani krog," je pojasnila.

Da bi se ljudje vrnili bi morali plače zvišati za najmanj 50 odstotkov, je prepričana Cvitićeva. Dodala je, da lahko danes na Hrvaškem zaposlitev najde vsaka zdrava oseba. Ne gre sicer za optimalno delovno mesto, a kljub temu lahko zasluži za preživetje. Hrvati se po njenem mnenju ne odločajo za delo v tujini zato, ker v domovini ne bi dobili službe, temveč si želijo boljših delovnih mest.

Cvitićeva napoveduje, da se bodo brez konkretnega zvišanja plač turističnim delavcem težave pojavljale tudi letos. Zaradi pomanjkanja osebja pa bo tudi letos del namestitvenih kapacitet ostal zaprt, še piše Novi list.