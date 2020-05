Hiter vodnik po sodobnih orodjih za urejanje zavarovanj

Tudi v tem času ne pozabite na različna zavarovanja, saj vam prav zavarovalnica ob različnih nezgodah in nepredvidenih dogodkih stoji ob strani. Vse prednosti sklenjenih zavarovanj se pokažejo šele, ko se zgodi škodni dogodek. Brez finančne pomoči zavarovalnice bi vas ob neljubih dogodkih vsi finančni stroški reševanja nastalega položaja, avtomobilskih popravil in morebitnih zdravljenj preveč obremenili.

Stranke lepo sprejele poslovanje na daljavo

Po obdobju, ko je bilo mogoče zavarovanja urejati samo na daljavo, so vrata vseh poslovalnic Zavarovalnice Sava spet odprta.

Vsem tistim, ki pa raje urejate reči, povezane z zavarovanjem, na daljavo, Zavarovalnica Sava omogoča hiter in enostaven dostop do zavarovalniških storitev od koderkoli, saj se je prav v zadnjem obdobju ta način poslovanja izkazal kot zelo priročen in iskan.

Prednosti urejanja zavarovanj na daljavo

Ko se večinoma zadržujete doma, je zelo pomembno, da lahko vse zadeve, povezane z zavarovanjem, uredite enostavno in od doma. Foto: Getty Images

Z Zavarovalnico Sava boste tako še naprej lahko poslovali tudi na daljavo, in sicer s sodobnimi rešitvami, kot sta podpis na daljavo in videoidentifikacija.

Zavarovanje lahko uredite popolnoma preprosto od koderkoli, tudi iz udobja naslonjača, s tem pa prihranite svojo dragoceno energijo in čas za druga opravila. Postopek je namreč enostaven in več kot priročen.

Kaj omogočata podpis na daljavo in videoidentifikacija?

Če zavarovanje sklenete pri zastopniku, boste zavarovalno pogodbo in ostalo dokumentacijo podpisali digitalno. Foto: Getty Images

Na daljavo – po spletu ali s pomočjo zastopnika – lahko obnavljanje zavarovanja opravite hitro in enostavno.

Po spletu je prav tako mogoče hitro in učinkovito prijaviti vse zavarovalne primere. Vedno pa vam na pomoč lahko priskoči tudi zavarovalni zastopnik. Tudi oglede škode je mogoče opraviti na daljavo.

Kako deluje …

… digitalni podpis: na mobilno številko boste prejeli enkratno geslo, na e-naslov pa povezavo, kjer boste pregledali vsebino pogodbe in jo podpisali kar na svojem zaslonu ­– brez tiskanja, podpisovanja, skeniranja. Za postopek sklenitve na daljavo ne potrebujete digitalnega potrdila.

… videoidentifikacija: postopek videoidentifikacije je namenjen preverjanju in potrditvi identitete sklenitelja življenjskega zavarovanja na daljavo. Med postopkom bo predstavnik zavarovalnice preveril ujemanje vaših podatkov, zabeleženih pri sklenitvi zavarovanja, s podatki na vašem osebnem dokumentu, osebni dokument in morebitni vpliv tretjih oseb na vašo voljo. Naredil bo posnetke zaslona z vašo podobo, zajel posnetek vašega uradnega osebnega dokumenta, postopek pa se bo zvočno posnel. Gre za uveljavljen in popolnoma varen postopek, s katerim preverjajo in ugotavljajo identiteto pri sklepanju življenjskega zavarovanja.

Svetovalci vedno na voljo

Ker gre za oblike poslovanja, ki jih številni še niso vajeni, so za lažje razumevanje poslovanja na daljavo pripravili spletno svetovalnico – mesto, kjer boste našli vse informacije, navodila in uporabne povezave.

Kako pridobiti svojega zastopnika?

Če svojega zastopnika še nimate, v Zavarovalnici Sava svetujejo, da pokličete na njihovo telefonsko številko 080 19 20 ali pišete na info@zav-sava.si. Povezali vas bodo z zastopnikom, ki bo skrbel za vsa vaša zavarovanja in zavarovalne primere. Z njim lahko sklepate in urejate vse, kar je povezano z asistenčnimi storitvami in zavarovanji Zavarovalnice Sava.