Zavarovalna skupina Sava lani z rekordnim čistim dobičkom

Čisti dobiček se je lani v medletni primerjavi povečal za 35,9 odstotka in načrtovanega presegel za več kot petino. Na to je vplivalo izboljšanje zavarovalnega in finančnega rezultata, je objavila obvladujoča družba skupine Sava Re, ki bo rezultate in načrte podrobneje predstavila na današnji novinarski konferenci.

K rasti obsega poslovanja je največ prispevala rast kosmatih premij pri premoženjskih in življenjskih zavarovanjih. Pri prvih se je to zgodilo zaradi višjih cen in organske rasti poslovanja, pri drugih pa zaradi uspešne prodaje novih polic in dodatnih vplačil na obstoječe police. Obseg poslovanja se je povečal pri vseh odsekih.

Poslovni načrt presegli za skoraj 12 odstotkov

Kot so še navedli, je rast obsega poslovanja presegla načrt za 11,9 odstotka. Premoženjska zavarovanja so na domačem trgu dosegla 16,9-odstotno rast, na tujih trgih pa 17,6-odstotno. Na področju življenjskih zavarovanj se je obseg poslovanja na domačem trgu povečal za 8,9 odstotka, na tujih trgih pa za 16,3 odstotka.

Zavarovalni rezultat je lani znašal 108,6 milijona evrov in se je povečal za 25,1 milijona evrov zaradi rasti prihodkov in relativno ugodnejšega škodnega dogajanja. Čeprav je bil vpliv naravnih nesreč lani v absolutnih zneskih na podobni ravni kot predlani, je bilo v drugih segmentih škod dogajanje ugodnejše. Posledično je bil tudi škodni količnik skupine za 1,4 odstotne točke ugodnejši.