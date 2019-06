Kriminalisti na sedežu Abanke. Razkrivamo, koga in kaj preiskujejo.

Po naših informacijah je preiskava povezana z iskanjem dokazov za sume kaznivih dejanj pri lastninjenju Perutnine Ptuj. Gre za sporni menedžerski prevzem Perutnine Ptuj, ki so ga pred desetletjem izpeljali nekdanji vodilni z Romanom Glaserjem na čelu.

Prve hišne preiskave v tej zadevi je Nacionalni preiskovalni urad (NPU) opravil že leta 2017. Zlorabo položaja očitajo nekdanji upravi Perutnine Ptuj, ki ji je predsedoval Glaser, med osumljenimi pa naj bi bili tudi nekdanja predsednica uprave Probanke Romana Pajenk ter brata Matija Šešok in Klemen Šešok, lastnika družbe Taxgroup. Slednja sta po ugotovitvah kriminalistov organizirala menedžerski prevzem Perutnine Ptuj.

NPU osumljenim očita, da so med letoma 2007 in 2014 izpeljali več škodljivih poslov na škodo podjetij, ki so po naših podatkih tako ali drugače povezana s Perutnino Ptuj. S tem naj bi pridobili več kot osem milijonov evrov protipravne premoženjske koristi. Perutnina Ptuj je bila pred finančno krizo skupaj s pozneje propadlo Probanko in povezanimi podjetji ključni temelj enega od najvplivnejših domačih kapitalskih omrežij, ki je obvladovalo severovzhodno Slovenijo.

Roman Glaser (v sredini), nekdanji prvi mož Perutnine Ptuj Foto: STA

Osem milijonov evrov premoženjske koristi

Kakšna je bila vloga Abanke pri menedžerskem prevzemu Perutnine Ptuj, ni natančno znano. Ko je družbo vodil še Roman Glaser, pa je bila Abanka vodja konzorcija bank upnic, ki je Perutnini Ptuj nazadnje leta 2015 odobrila reprogram posojil v višini 84 milijonov evrov.

Med osumljenci po naših informacijah ni uslužbencev banke, ki jo je Slovenski državni holding (SDH) prejšnji teden prodal Novi KBM v lasti ameriškega finančnega sklada Apollo Global Management. Na uradna pojasnila Abanke še čakamo.

Na policiji so danes pojasnili, da "gre za preiskavo poslovnih prostorov finančne ustanove in sicer zaradi utemeljitve sumov več kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic oziroma zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti". Pojasnili so, da predkazenski postopek vodijo zoper 16 fizičnih oseb.

"Preiskovalci obravnavajo sume kaznivih dejanj povezanih s prevzemom gospodarske družbe iz območja Policijske uprave Maribor, s katerimi so si osumljenci na škodo prevzete gospodarske družbe pridobili preko osem milijonov evrov premoženjske koristi. Odvzemi prostosti in pridržanja niso predvidena," so poudarili na policiji. Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije.

Že druga preiskava proti Glaserju

Glaser se je sicer zaradi lastninjenja Perutnine Ptuj znašel v dveh preiskavah NPU. Konec leta 2015 je namreč večinski delež Perutnine Ptuj iz rok menedžerjev prevzela Slovenska industrija jekla (SIJ) v lasti ruske skupine Koks. Že leto dni pozneje je NPU zaradi suma več kaznivih dejanj pri tem poslu specializiranemu državnemu tožilstvu ovadil Glaserja in tri nekdanje člane uprave Perutnine Ptuj. Sodišče je preiskavo uvedlo v začetku leta 2017 in pri tem sprejelo sklep o zavarovanju premoženja osumljencev.



V središču te preiskave so sumi kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja daril pri povečanju kapitala družbe, s katerimi naj bi vpleteni po ugotovitvah kriminalistov pridobili 1,7 milijonov evrov nezakonitega premoženja. To naj bi jim uspelo s pomočjo opcijskih pogodb za delnice Perutnine, ki so vodilnim menedžerjem Perutnine - za razliko od ostalih delničarjev - ob prodaji omogočile dodatno premijo. Od letos je Perutnina Ptuj v lasti ukrajinskega prehrambenega velikana MHP.