Hisense Europe začel graditi tovarno v Valjevu

Hisense Europe je v Valjevu v Srbiji začel graditi tovarno za proizvodnjo hladilnih aparatov blagovnih znamk Hisense, Gorenje in Asko. Investicija znaša dobrih 40 milijonov evrov, konec del in odprtje tovarne je predvideno februarja prihodnje leto. Zagon tovarne bo v prihodnjih letih prinesel dodatnih tisoč zaposlitev.

Kot je Gorenje objavilo na svoji spletni strani, bo načrtovana proizvodnja v novi tovarni Valjevo 3 znašala 750 tisoč hladilnikov side-by-side letno, skupna proizvodnja v vseh treh obratih Gorenja v Valjevu pa bo do leta 2025 znašala 1,7 milijona aparatov letno. Hladilnike iz Valjeva bodo izvažali po vsej Evropi.

Novo tovarno gradijo poleg obstoječe Gorenjeve tovarne, kjer bodo postavili 30 tisoč kvadratnih metrov veliko proizvodno halo s skladišči in sodobno restavracijo za zaposlene.

Gorenje v Valjevu posluje 16 let ter prebivalcem Valjeva in Kolubarskega okraja zagotavlja več kot 1.600 delovnih mest. Od odprtja prve tovarne so tam izdelali več kot devet milijonov hladilnih in zamrzovalnih aparatov, samo leta 2021 več kot 950 tisoč. Kar 92 odstotkov vse proizvodnje so izvozili na evropske trge, kar je to tovarno uvrstilo tudi na lestvico največjih izvoznikov iz Srbije.

Od leta 2018 je Gorenje del multinacionalne korporacije Hisense, enega vodilnih svetovnih proizvajalcev zabavne elektronike in gospodinjskih aparatov, z več kot 90 tisoč zaposlenimi po vsem svetu.

Hisense vlaga v krepitev evropske proizvodne in razvojne baze. Poleg naložbe v novo tovarno v Valjevu so bila pomembna vlaganja v lansko vzpostavitev tovarne Hisense Europe Electronics v Velenju, kjer proizvajajo televizorje znamke Hisense za evropske trge, letos pa bodo v Velenju odprli tudi Inovacijski center Hisense Europe, kjer bodo razvijali aparate blagovnih znamk Hisense, Gorenje in Asko za globalni trg.

Hisense Europe kot evropski del skupine Hisense vključuje proizvodne obrate v Srbiji, Sloveniji in na Češkem, razvojna središča na Švedskem, Nizozemskem, Češkem in v Sloveniji ter 27 prodajnih podjetij po Evropi.