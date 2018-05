GZS zadovoljna z lanskim rezultatom gospodarstva, poziva k ohranjanju rasti

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je z lanskim poslovanjem gospodarskih družb zadovoljna, pri čemer med drugim izpostavlja rekordno rast izvoza in intenzivno zaposlovanje. Opozarja pa, da dobrih rezultatov ne bo mogoče nadaljevati brez strukturnih reform in učinkovite politike na drugih ključnih področjih, k čemur pozivajo tudi prihodnjo vlado.

Kot je na današnji novinarski konferenci na sedežu GZS v Ljubljani povedal glavni ekonomist pri analitiki GZS Bojan Ivanc, so gospodarske družbe lani ustvarile 91 milijard evrov prihodkov, 21 milijard evrov dodane vrednosti in za 37,5 milijarde evrov izvoza. Zaposlovala so 481.000 ljudi, kar predstavlja 57 odstotkov delovno aktivnega prebivalstva.

Gospodarske družbe so sicer lani zaposlovale najbolj intenzivno v zadnjem desetletju, močno pa so okrepile tudi izvoz, katerega rast je bila s 17 odstotki najvišja doslej. Posledica je visoka rast dobička, ki se je okrepil za 14 odstotkov. "Družbe so lani tudi nekoliko več investirale. Za to so namenile okoli 700 milijonov evrov več kot leto prej, kar pa je še vedno za okoli pol milijarde manj od dolgoletnega povprečja," je povedal Ivanc.

"Rezultate lahko poslabša več dejavnikov"

Takšne rezultate bi po Ivančevih besedah v prihodnje lahko poslabšalo več dejavnikov, med drugim trgovinske vojne, višje cene surovin, valutna tveganja in zaostrene geopolitične razmere. Na GZS sicer letos pričakujejo sedemodstotno rast izvoza, desetodstotno rast investicij in triodstotno rast dodane vrednosti na zaposlenega.

Slednja je lani dosegla 43.000 evrov, kar po besedah predsednika GZS Boštjana Gorjupa predstavlja še vedno zelo veliko prostora za izboljšave. Kot je poudaril, je rast produktivnosti eden ključnih pogojev za nadaljnji uspešen gospodarski razvoj, na kar zbornica opozarja tudi v programu z naslovom Ohranimo rast.

Gorjup: Pripravljeni moramo biti na spremembe v povpraševanju

V njem so zbrali ključne predloge, za katere želijo tudi, da jih bodoča vlada vključi v koalicijsko pogodbo. Od prihodnjega državnega vodstva po Gorjupovih besedah pričakujejo predvsem strukturne reforme, ki jih je najbolj smiselno izvesti v obdobju zelo dobrih gospodarskih rezultatov. Opozoril je, da moramo biti pripravljeni na spremembe v povpraševanju.

Kot je pojasnila generalna direktorica zbornice Sonja Šmuc, so predloge razdelili v štiri skupine, in sicer kadrovsko vrzel, strukturne reforme, davčni sistem in poslovno okolje. Na področju kadrovske problematike med drugim pozivajo k bolj učinkoviti politiki zaposlovanja, podaljševanju delovne aktivnosti in učinkovitejšemu izobraževalnemu sistemu.

Z nižjimi davki plač bi lahko obdržali najboljše kadre

Zavzemajo se tudi za reformo pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstveno reformo ter večjo učinkovitost javnega sektorja. Pri spremembah davčnega sistema v ospredje postavljajo predvsem vprašanje obdavčitve dela, saj bi z znižanjem obdavčitve plač strokovnjakov po njihovem mnenju lažje obdržali najboljše kadre.

Hitrejši razvoj in več investicij lahko po besedah Šmučeve omogoči le spodbudno poslovno okolje, ki temelji na internacionalizaciji in digitalizaciji. Do njega je mogoče priti z zmanjšanjem administrativnih bremen in izboljšanjem infrastrukture, pozabiti pa ne gre niti na podporo celotnemu postopku raziskav in razvoja.