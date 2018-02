Furs nad skrivanje premoženja nekdanjega vojaškega atašeja v Moskvi

Igorju Furlanu, nekdanjemu vodji predstavništva družbe Smelt v Rusiji in očetu bolj znanega ljubljanskega poslovneža Roka Furlana, skušajo odvzeti več stanovanj v Ljubljani in na Obali.

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani bo jutri potekala obravnava tožbe, ki jo je finančna uprava (Furs) vložila zoper Igorja Furlana, nekdanjega vojaškega atašeja Slovenije v Moskvi in podpredsednika Društva Slovenija-Rusija.

Na njej bo državno odvetništvo skušalo dokazati, da je Igor Furlan svoje premoženje nezakonito prenesel na različne povezane in slamnate osebe ter ga s tem pravočasno rešil pred upniki.

To je naredil v času, ko je proti njemu že potekala davčna preiskava, na podlagi katere so mu odmerili plačilo 800 tisoč evrov davka.

Če bo državi uspelo, bo Furlanu zasegla več stanovanj in z izkupičkom poplačala njegov davčni dolg.

"Igor Furlan je davčni dolžnik, ki svojih obveznosti ni prostovoljno izpolnil, je pa z namenom izognitve plačila davčnega dolga odsvojil premoženje - med drugim tudi motorni čoln in nepremičnine," so nam povedali na državnem odvetništvu.

"Ne želite si, da se vas loti Furs"

"Ogorčen sem," je za Siol.net povedal Furlan, ki ne priznava odločbe Fursa, zaradi katere je visoko na seznamu davčnih dolžnikov. "Ne privoščim vam, da se vas loti Furs tako kot mene," je dodal.

"Pregledovali so moje prihodke v obdobju od 2005 do 2009. Pravilno so ugotovili, da sem v tem času porabil več denarja, kot sem ga zaslužil. Toda niso upoštevali, da sem pred tem delal 42 let in sem že upokojen," je opozoril Furlan.

Med drugim je osem let delal v Rusiji, kjer je bil vodja predstavništva družbe Smelt, tri leta je služboval na Kitajskem, leto in pol pa v Libiji.

Poudaril je tudi, da za jutrišnjo obravnavo ni prejel nobenega vabila.

Odvzeti mu želijo tudi dve nadstandardni stanovanji v soseski Rezidenca Park Lucija. Foto: STA

Večmilijonsko premoženje zaščitil tudi Rok Furlan Na enak način je premoženje zaščitil njegov sin Rok Furlan, poslovnež in lastnik več betonarn in kamnoloma v Ljubljani. Tudi mlajšemu Furlanu je uspelo prehiteti Furs, saj je na večinoma tuje lastnike prenesel svoje nepremičnine, vozila in podjetja, ki so imela skupaj v lasti za okrog deset milijonov evrov sredstev. Proti Roku Furlanu je policija vodila več zadev. Ovaden je bil zaradi suma utaje davkov, goljufije in ponarejanja listin, a je večina ovadb zastarala.

Stanovanja v Ljubljani in Portorožu

Igor Furlan je imel, preden so se ga lotili davčni inšpektorji, v lasti vrednejše premoženje, med drugim luksuzna stanovanja na Obali, veliko jahto in igralnico v osrčju Portoroža.

Konec septembra 2014 je na ljubljansko okrožno sodišče vložil predlog za začetek osebnega stečaja in zahtevo za odpust obveznosti. Samo davčnega dolga je bilo za nekaj manj kot milijon evrov.

Toda stečajni upravitelj je ugotovil, da je Igor Furlan že pred tem ostal brez večine premoženja.

Po do zdaj znanih podatkih je prodal:

družinsko hišo na Brezovici pri Ljubljani,

200 kvadratnih metrov veliko stanovanje na Savski cesti v Ljubljani in

dve nadstandardni stanovanji v soseski Rezidenca Park Lucija.

Kupec podjetje poštni nabiralnik

Nepremičnine je kupilo britansko podjetje Carlton Invest, katerega lastništvo se konča v ameriški davčni oazi Delaware, kjer podatki o lastnikih niso dostopni javnosti.

Za tem poštnim nabiralnikom po naših informacijah stojijo Barbara Podlogar, Aleš Alojzij Rus in drugi vidni akterji iz afere Orion, ki že nekaj let pomagajo slovenskim menedžerjem pri skrivanju premoženja pred upniki.

Kot je poročal portal podcrto.si, je policija proti Roku Furlanu in Alešu Alojziju Rusu leta 1999 vložila kazensko ovadbo, ker naj bi tudi s pomočjo podjetja Orion utajila za skoraj milijon evrov davkov pri uvozu luksuznih avtomobilov v Slovenijo. Postopek proti Furlanu in Rusu je leta 2005 zastaral.

Sedež podjetja Carlton Invest v Londonu

Furlan: Kupnina je bila plačana

Na Fursu so vložili tudi začasno odredbo za prepoved odtujitve in obremenitve stanovanj, vendar niso bili uspešni.

Igor Furlan je namreč sodišču predložil bančno potrdilo, da mu je Carlton Invest za nepremičnine plačal. finančna uprava je sodišče sicer opozorila, da na bančnem potrdilu ni številke transakcijskega računa, na katerega naj bi Furlan prejel kupnino od prodaje nepremičnin.

Prodaja nepremičnin se je uradno zgodila februarja 2011, torej več kot tri leta pred uradnim začetkom osebnega stečaja. Izpodbojno obdobje je posledično že minilo.

Sodišče mu je odpustilo dolgove

Igorju Furlanu, ki je šel oktobra 2014 v osebni stečaj, je sodišče medtem že odobrilo odpust obveznosti. Odpustili so mu tudi vse davčne obveznosti.

V stečajno maso je sicer moral nakazovati večino pokojnine oziroma znesek, ki je presegal zakonsko določen minimum. V dobrih treh letih se je na ta račun v stečajno maso nateklo dobrih 31 tisoč evrov.

Izpodbijajo tudi prodajo jahte

Med davčno-inšpekcijskim nadzorom je Igor Furlan prodal tudi 18-metrsko jahto Princess, katerih cena se giblje od nekaj sto tisoč evrov do več kot milijona evrov.

Decembra 2010 jo je za 420 tisoč evrov prodal podjetju Lendmark v lasti Blaža Drašlerja. Ta je še danes direktor podjetja Nauportus, ki je v lasti Roka Furlana.

Furs izpodbija tudi ta prodajni posel. Sodišče je že odločilo in zavrnilo tožbeni zahtevek države, vendar sodba še ni pravnomočna, saj se je državno odvetništvo pritožilo na višje sodišče.

Foto: YachtWorld.com

Do leta 2011 je bil Igor Furlan tudi polovični solastnik igralnice Casino Riviera, ki je v zadnjem obdobju prevzela Casino Portorož in portoroški hotel Marita.

Delež v Casinoju Riviera je prodal Vesni Brajnik, ženi direktorja igralnice Mitje Peternela, in to le tri dni, preden je sodišče sprejelo začasni sklep o zavarovanju davčne obveznosti, s katero je Furlanu prepovedalo razpolaganje s premoženjem.