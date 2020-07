Fraport Slovenija bo odpustil 82 zaposlenih

Poslovodstvo Fraporta Slovenija je končalo pripravo programa reševanja presežnih delavcev in ga poslalo svetu delavcev ter vsem trem sindikatom. Kot so danes za STA pojasnili v podjetju, je končno število ljudi, ki jim bodo mogli vročiti odpovedi zaposlitve, 82. Odpovedi jim bodo predvidoma začeli vročati konec naslednjega tedna.

Število presežnih delavcev je manjše, kot je bilo prvotno predvideno. Kot je pojasnil poslovodni direktor Fraporta Slovenija Zmago Skobir, so namreč upoštevali konstruktivne predloge sveta delavcev in Sindikata Aerodrom Ljubljana ter znova pregledali vse procese in z optimističnim pogledom glede vračanja prometa seznam presežnih delavcev skrčili za četrtino.

Namesto prvotno predvidenih 120 ljudi, kar je četrtina vseh zaposlenih, bodo njihovo število zmanjšali za 87 ljudi, med katerimi se jih bo pet upokojilo, 82 pa jih bodo mogli odpustiti. Odpovedi pogodb o zaposlitvi jim bodo predvidoma vročili konec prihodnjega tedna, poroča STA.

Pričakujejo le 30 odstotkov prometa

Foto: Bor Slana Skobir je poudaril, da so bili v ta skrajni ukrep prisiljeni zaradi obsežnega upada potniškega prometa. Letos na ljubljanskem letališču pričakujejo le 30 odstotkov načrtovanega prometa oziroma približno pol milijona potnikov, prihodnje leto pa približno 1,1 milijona potnikov. Dejanski promet iz leta 2019 naj bi se glede na napovedi o okrevanju letalskega prometa povrnil šele leta 2023, poroča STA.

Ob tem je Skobir spomnil, da v podjetju niso mogli upoštevati pozivov sindikatov, naj z odpuščanji počakajo vsaj do konca leta, ko naj bi bilo bolj jasno, kako bo z vračanjem prometa. Kot je pojasnil, v podjetju ne gre za kratkoročno pomanjkanje dela, temveč za srednjeročne ali celo dolgoročne posledice pandemije.

Če pride do preobrata, bodo delavce vzeli nazaj

Fraport Slovenija bi z zavlačevanjem odpuščanja le zlorabljal institut čakanja na domu, je prepričan Skobir. "Ne moremo špekulirati, zapraviti za to še dva do tri milijone evrov, temveč je ključno, da družba ostane zdrava in bo lahko delovala dalje. Če slučajno vendarle pride do nepričakovanega preobrata, pa takoj vse delavce vzamemo nazaj," je v pogovoru za STA poudaril Skobir.

Zagotovil je, da na vse načine poskušajo delavcem, ki bodo izgubili službo, pomagati, tako z izobraževanjem kot z iskanjem dela. "Žal pa se odpuščanjem ne moremo izogniti, saj bi sicer ogrozili vsa delovna mesta," je opozoril in dodal, da je ključno družbi zagotoviti dovolj likvidnostnih sredstev, da bo lahko preživela, poroča STA.