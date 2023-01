Februarja visoke položnice za elektriko. Sledijo odpuščanja, dražji izdelki …?

"Drži, da se gospodarstvo ohlaja. To že občutijo tudi naši prevozniki, ki so tisti segment gospodarstva, ki te spremembe (upad prometa) najprej občuti," pravijo pri OZS.

"Drži, da se gospodarstvo ohlaja. To že občutijo tudi naši prevozniki, ki so tisti segment gospodarstva, ki te spremembe (upad prometa) najprej občuti," pravijo pri OZS. Foto: Getty Images

"Za pomoč za leto 2023 je bil zakon sprejet šele v drugi polovici decembra, veliko prepozno za podjetja, ki so bila prisiljena sklepati drage pogodbe za zakup elektrike do konca leta, da bi se izognila prisilnemu odklopu od omrežja," opozarjajo pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Velik del slovenskega gospodarstva je moral konec lanskega leta sklepati nove pogodbe o dobavi električne energije. In cene elektrike so bile v novih pogodbah veliko višje kot v preteklosti. Tudi zato je vlada Roberta Goloba v zadnjih izdihljajih leta 2022 potrdila program pomoči gospodarstvu in del stroškov dragega energenta bomo prek državnih subvencij nosili tudi davkoplačevalci. Kljub državni pomoči pa bodo podjetja februarja prejela višje položnice kot v preteklosti. Zanimalo nas je, kako se bodo podjetja in podjetniki spopadli z višjimi stroški. Bodo odpuščali? Bodo strošek drage elektrike prenesli na končnega kupca?

Sledi varčevanje pri zaposlenih?

"Podjetja so previdna pri novem zaposlovanju, nekje pa še vedno primanjkuje kadrov," opozarjajo pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Na udaru pa bo industrija materialov, kjer ima službo okoli 30 tisoč Slovenk in Slovencev. "Verjetno se bo nekoliko znižalo število zaposlenih, predvsem zaradi večje konkurence pri proizvodnji kovin v konkurenčnih, neevropskih državah," pravijo pri GZS. Pri zbornici sicer med svojimi člani opažajo veliko različnih pristopov k problematiki visoke cene električne energije. "V osnovi to pomeni bolj racionalno rabo, implementacijo novih tehnologij za boljšo učinkovitost, večjo samooskrbo (solarne elektrarne), zmanjšanje dela proizvodnje z visokoenergetsko komponento (aluminij, delno jeklo, plastika, kemikalije)," pojasnjujejo pri GZS.

"Zadnje, kar si podjetnik želi, je odpuščanje delavcev," pa pravijo pri Obrtni zbornici Slovenije (OZS), kjer poudarjajo, da so ukrepi različni med posameznimi podjetji. "Nekateri so tako začasno zaustavili načrtovane investicije, ki niso nujno potrebne, nekateri so bili primorani dvigniti cene storitev ali izdelkov," odgovarjajo pri OZS.

So ukrepi vlade dobri?

"Pri OZS smo zadovoljni z uredbo o omejitvi cen elektrike za mikro, mala in srednja podjetja v prvi polovici 2023," pravijo pri združenju obrtnikov in podjetnikov. Ter tudi poudarjajo, da je regulacija edina rešitev za ohranjanje konkurenčnosti slovenskih podjetij. "Seveda pa si želimo, da bi ukrepe podaljšali do konca leta," so še dejali pri OZS.

"Za pomoč za leto 2023 je bil zakon sprejet šele v drugi polovici decembra, veliko prepozno za podjetja, ki so bila prisiljena sklepati drage pogodbe za zakup elektrike do konca leta, da bi se izognila prisilnemu odklopu od omrežja," pa pravijo pri GZS in poudarjajo, da zato subvencije, predvidene v zakonu, slovenskim podjetjem še ne jamčijo konkurenčnih cen elektrike.

Zato pri GZS še vedno pričakujejo, da bo vlada vložila dodatne napore v reševanje problematike velikih in energetsko intenzivnih podjetij, ki nimajo regulirane cene in so morala v zadnjih mesecih zakupiti električno energijo za 2023 po enormno visokih cenah. "Tako da računamo na spremembe zakona o pomoči gospodarstvu, da bo tudi velikim podjetjem in EII zagotovljena konkurenčnost," pravijo pri GZS.

Recesija, težave na Kitajskem ...

"Drži, da se gospodarstvo ohlaja. To že občutijo tudi naši prevozniki, ki so tisti segment gospodarstva, ki te spremembe (upad prometa) najprej občuti," pravijo pri OZS. Poleg recesije pa je v zadnjih mesecih veliko govora o upehanosti kitajskega gospodarstva. Vendar slovenskih podjetij napovedi o slabem letu za Kitajsko ne skrbijo.

"Povsem nasprotno, od februarja naprej pričakujemo vnovično hitrejšo rast kitajskega gospodarstva in s tem povpraševanja po surovinah," pravijo pri GZS. To bo po oceni združenja vnovič vplivalo na dvig cen nafte in določenih drugih surovin. "Cene električne energije bodo odvisne tudi od dobavljivosti poceni utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) in predvsem vremena v naslednjih tednih. Menimo, da so podjetja danes precej bolj pripravljena na spoprijemanje z različnimi negotovostmi, vendar je intervencija vlade nujna v primerih, če se te okoliščine zopet bistveno poslabšajo," pravijo pri GZS.