Ameriški naftni velikan z rekordnimi 56 milijardami dolarjev dobička

Exxonmobil je lani za dividende in nakupe delnic namenil 29,8 milijarde dolarjev.

Rezultat Exxonmobila odraža višje cene surovin ob okrevanju povpraševanja po pandemiji covid-19 in ob ruski invaziji na Ukrajino, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Lani je energetski velikan proizvodnjo nafte in zemeljskega plina rahlo zvišal, in sicer predvsem na račun investicij pred letom 2019, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izvršni direktor Darren Woods je potrdil, da so jim bile okoliščine lani zelo naklonjene.

Exxonmobil je bil leta 2020 izključen iz borznega indeksa Dow na newyorški borzi. Njegove delnice so med pandemijo covid-19 ob močno zmanjšanjem povpraševanju po nafti izgubile, vodstvo pa je bilo deležno kritik o pretiranem zadolževanju.

So se pa energetski velikani zaradi velikih dobičkov v lanskem letu znašli pred novimi davki. Exxonmobil je že vložil tožbo zaradi davka na presežni dobiček v Evropi. Skupaj z rivalom Chevron se je zapletel tudi v spopad z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom, ki je energetske velikane kritiziral, ker dobičke namesto v naložbe usmerjajo v odkupovanje lastnih delnic.

