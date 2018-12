Evro po 20 letih: Primata dolarju ne bo prevzel

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred dnevi je potekalo 18-urno zasedanje o reformi evra, ki bo kmalu praznovala 20 let obstoja.

Skupno so pogovori potekali več kot 18 mesecev, dogovorjeni ukrepi pa so po besedah finančnika Mitja Gasparija od prvotnih napovedi dobili le minimalne popravke.

Po njegovem ob pogledu nazaj lahko ocenimo, da je evro po 20 letih obstoja "zadovoljivo uspešen".

"Evropa je pred časom preveč temeljila na neoliberalni strategiji, ki se zdaj vrača kot bumerang," o težavah skupne valute pravi Gaspari.

"Zapustiti evro je tako rekoč nemogoče"

Mitja Gaspari je od leta 2001 do 2007 vodil Banko Slovenije. Foto: Matej Leskovšek Po njegovem je težava v tem, da se centralni del Evrope preveč oddaljuje od perifernega in zaradi tega prihaja tudi do vedno večjih napetosti. Vseeno pa Gaspari meni, da, čeprav je bilo v preteklosti že več namigov, države ne bodo opuščale skupne valute.

"Zapustiti evro je tako rekoč nemogoče. Že EU je težko zapuščati, kar se vidi v primeru brexita. Kaj šele evro," pravi nekdanji guverner Banke Slovenije, ki je na tem mestu sedel šest let, tudi na začetku leta 2007, ko je Slovenija kot prva od novo pridruženih članic uvedla evro.

Skupno evro uporablja 19 držav članic v EU, ob tem pa je denarna enota še v šestih drugih evropskih državah.

Pri brexitu še veliko neznank

V evropskem parlamentu je v zadnjem letu glavno vprašanje, pod kakšnimi pogoji bo potekal izstop Velike Britanije iz EU. "Nisem prepričan, da se bo brexit zgodil. Če se bo, pa ni jasno, v kakšni obliki se bo zgodil. Zato tudi o posledicah še ne moremo govoriti. Travmatično, kot nekateri prikazujejo, ne bo, bo pa težavno," razmišlja Gaspari.

Po besedah Gasparija evro ne bo prevzel primata dolarju. Foto: Reuters

Vse imajo v rokah ZDA

Ob tem je zelo malo možnosti, da bi enkrat evro prevzel vlogo glavne svetovne valute od ameriškega dolarja, kot jo je ta po drugi svetovni vojni prevzel od funta.

"Vse je v rokah ZDA. Če bodo želeli imeti močan dolar, bodo imeli močan dolar. Evropa te moči, da bi sama močno vplivala na valutno razmerje, nima. Pri trgovinski vojni se je videlo razmerje. Evropska podjetja hodijo v ZDA in prosijo, da ne bi sprejeli kakšnih davkov oziroma omejitev. Kakšna je to politična pozicija? To kaže na slabost Evrope," opozarja Gaspari.

V Sloveniji največji dvig kave v lokalih

Foto: Reuters Ob uvedbi evra leta 2002 je bilo v obtoku 38,1 milijarde kovancev in 7,8 milijarde bankovcev v skupni vrednosti 233,8 milijarde evrov. Od takrat je količina nenehno naraščala in konec leta 2015 je bilo v obtoku že več kot 116,2 milijarde kovancev in 18,9 milijarde bankovcev v skupni vrednosti 1.109,4 milijarde evrov.

Ko je Slovenija uvajala novo valuto, je za ta namen naročila pri Evropski centralni banki (ECB) 296,3 milijona kosov evrskih kovancev, vrednih 103,9 milijona evrov in težkih 1.465 ton, ter 94,5 milijona kosov evrskih bankovcev, vrednih 2,2 milijarde evrov in težkih 76 ton. Na prebivalca Slovenije je to pomenilo 147 kosov kovancev in 47 kosov bankovcev ali skoraj 1.150 evrov.

Od uvedbe evra se je v Sloveniji najbolj podražila skodelica kave v lokalu, ki je v primerjavi z letom 2003 dražja za 48 odstotkov.