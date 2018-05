EU uspel prvi met proti protekcionistični trgovinski politiki ZDA

Ministri EU za trgovino so danes v Bruslju dosegli dogovor za začetek prostotrgovinskih pogajanj z Avstralijo in Novo Zelandijo. Odločitev potrjuje odločenost Unije, da se s krepitvijo trgovinskih vezi s partnerji po svetu zoperstavi protekcionistični trgovinski politiki ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Ministri so na zasedanju, na katerem Slovenijo zastopa državna sekretarka na ministrstvu za gospodarstvo Eva Štravs Podlogar, pooblastili Evropsko komisijo za začetek trgovinskih pogajanj z Avstralijo in Novo Zelandijo ter sprejeli pogajalska mandata.

Začetek pogajanj z enako mislečimi partnerji je močno sporočilo v času, ko številni izbirajo lahko pot protekcionizma, je poudarila evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmström, ki bo v prihodnjih tednih v Canberri in Wellingtonu uradno sprožila pogajanja.

Prvi krog pogajanj pa bo predvidoma julija v Bruslju, so napovedali v komisiji, kjer poudarjajo, da sta kljub razdalji ti državi za Unijo že zdaj približno tako močni trgovinski partnerici kot Mehika ali Kanada.

Foto: Reuters

Vse več zainteresiranih držav

Avstralija in Nova Zelandija se tako po Kanadi, Japonski, Singapurju, Vietnamu, Mehiki in drugih pridružujeta vse večjemu klubu tesnih trgovinskih partneric, zavezanih odprti globalni trgovini, ki temelji na skupnih pravilih, izpostavljajo v Bruslju.

To je sporočilo državama, da Unija ceni partnerstvo z njima, in svetu, da je zavezana odprtosti, prosti trgovini in globalnemu sodelovanju, pa je poudaril bolgarski gospodarski minister Emil Karanikolov, ki v imenu bolgarskega predsedstva EU vodi zasedanje.

Trgovinska sporazuma z Avstralijo in Novo Zelandijo bosta evropskim podjetjem med drugim odprla vrata v širšo azijsko-pacifiško regijo, poudarjajo v Evropski komisiji.

Zmanjšati trgovinske ovire

Temeljni cilj pogajanj bo še zmanjšati trgovinske ovire, odpraviti carine na blago ter zagotoviti boljši dostop do javnega naročanja in storitev. Največ koristi naj bi imeli sektorji motorne opreme, strojev, kemikalij, predelanih živil in storitev.

V EU v odziv na bojazen pred navalom mesnih in mlečnih izdelkov iz omenjenih držav izpostavljajo, da bodo pogajanja osredotočena na industrijske in proizvodne sektorje, ne na kmetijstvo.

Veliko pozornosti naj bi bilo namenjene zaščiti ranljivih sektorjev, kot je kmetijstvo. "Mandata ne predvidevata popolne liberalizacije trgovine in kmetijskih proizvodov, ki bodo predvidoma deležni posebne obravnave," so poudarili ministri v sporočilu za javnost.

Foto: Guliver/Getty Images

EU je tretja največja trgovinska partnerica Avstralije

EU z Avstralijo in Novo Zelandijo že vežeta partnerska sporazuma, sklenjena leta 2008 in 2017, ter dvostranska sporazuma o vzajemnem priznavanju nekaterih certifikatov, ki zmanjšujejo stroške testiranja in potrjevanja izvoza in uvoza, kar lajša trgovino z industrijskimi proizvodi.

EU je tretja največja trgovinska partnerica Avstralije. V lanskem letu je bilo trgovinske menjave za več kot 47,7 milijarde evrov. EU v državo izvaža zlasti končne izdelke, Avstralija pa na staro celino mineralne in kmetijske proizvode.

Za Novo Zelandijo je EU z 8,7 milijarde evrov menjave v lanskem letu druga največja trgovinska partnerica, za Avstralijo. EU v državo izvaža zlasti končne in industrijske izdelke, Nova Zelandija pa v Unijo kmetijske proizvode.

Odločitev je pomembna tako v kontekstu ameriškega protekcionizma kot v kontekstu brexita, saj Velika Britanija zastavlja krepitev vezi z državami Commonwealtha kot prednostno nalogo po izstopu iz Unije.

Ministri EU, pristojni za trgovino, sicer danes v Bruslju razpravljajo tudi o trgovinskih odnosih z ZDA, zlasti o vprašanju novih ameriških uvoznih carin na jeklo in aluminij.