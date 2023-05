Elon Musk razkril načrte za dva nova avtomobila

Oglasno sporočilo

Foto: Fortrade Cyprus Ltd.

Cena delnic družbe se je dan po dogodku povečala za 4,4 odstotka, saj so vlagatelji pozdravili napoved, čeprav je Musk priznal, da bi gospodarska rast in visoke obrestne mere lahko predstavljale težavo. Kljub zaskrbljenosti je cena delnic Tesle letos narasla za 43,6 odstotka.

Fortrade je za vse tiste, ki jih zanima, kako se naučiti trgovati s cenami delnic Tesle (tako imenovana finančna pogodba za razliko, angl. CFD), ali si preprosto želijo razširiti svoje znanje, pripravil brezplačen vodnik Kako trgovati s ceno delnic. Vodnik je prilagojen vsem ravnem znanja in si ga lahko prenesete prek spodnje povezave.

Analitiki verjamejo, da bi lahko bil en model prej napovedan Robotaxi, drugi, ki naj bi stal 25 tisoč dolarjev, pa je že dolgo oglaševan kot model, ki si ga bo lahko privošči vsakdo.

Musk je dejal, da bo Tesla letos dostavila svoje prve cyber tovornjake. Kasneje je napovedal svoj predlog za izgradnjo nove tovarne električnih avtomobilov v Indiji, zdi pa se, da si Musk prizadeva diverzificirati svoje poslovanje ob upoštevanju težav med ZDA in Kitajsko glede Tajvana. Načrtuje, da bo do leta 2030 proizvedel 20 milijonov vozil na letni ravni, kar je dvakrat več od zdajšnje letne proizvodnje v Mumbaju.

Investicijske banke ostajajo optimistične glede obetov podjetja, saj je Banka Amerike postavila ciljno ceno na 225 dolarjev.

Viri: Business Insider, CNBC, MarketWatch

CFD-ji so zapleteni in zelo špekulativni instrumenti, pri katerih obstaja veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD in ali si lahko privoščite visoko tveganje za izgubo celotnega vloženega kapitala. Ne pozabite: izgubite lahko vse, vendar ne več od stanja na vašem računu za trgovanje. 83 odstotkov računov majhnih vlagateljev na drobno izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. Ti produkti morda niso primerni za vse stranke, zato zagotovite, da razumete tveganja, in poiščite neodvisen nasvet. Če bi nadaljevali investicijo v virtualno valuto CFD, upoštevajte, da so vrednosti izredno spremenljive in lahko predstavljajo velike izgube v zelo kratkem časovnem obdobju. To gradivo ne predstavlja ponudbe ali napeljevanja k nakupu kateregakoli finančnega instrumenta. Fortrade ne sprejema odgovornosti za uporabe teh informacij in za morebitne posledice. Ne podajamo zagotovil ali jamstev glede točnosti ali popolnosti teh informacij; posledično vsaka oseba, ki sprejema odločitve na podlagi teh informacij, to počne na lastno tveganje. Informacije na tej strani niso naslovljene na prebivalce ZDA ali Belgije ter niso namenjene za distribucijo ali uporabo katerekoli osebe v katerikoli državi ali pristojnosti, kjer bi bila takšna distribucija ali uporaba v nasprotju z lokalnimi zakoni ali predpisi.

Naročnik oglasnega sporočila je Fortrade Cyprus Ltd.