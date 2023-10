Edinstvena priložnost za nakup nepremičnine v okolici Ljubljane

Nakup nepremičnine je ena najpomembnejših prelomnic v življenju posameznika ali družine. Prinaša občutek varnosti, stabilnosti in neodvisnosti, hkrati pa predstavlja dolgoročno naložbo za prihodnost. Hiša postane dom, kjer se ustvarjajo dragoceni spomini, in prostor, kjer izražamo svojo osebnost . A imeti lastno stanovanje ali hišo je dandanes vse prej kot samoumevno , vseeno pa lahko na trgu najdemo nekatere investicijske priložnosti za življenje , ki so vredne vaše pozornosti.

Na mirni in prijetni lokaciji v Šmarju - Sapu je skoraj že končan projekt samostoječih hiš, ki jih bosta krasila moderna arhitektura in dizajn. Foto: arhiv ponudnika

Po podatkih statističnega urada (Surs) je bilo "gibanje" na trgu stanovanjskih nepremičnin v prvi polovici letošnjega leta bolj umirjeno, posebej v primerjavi s preteklim letom. A kot poudarjajo poznavalci nepremičninskih trgov, je povpraševanje po nepremičninah še vedno zelo veliko, posebej pa velja izkoristiti dobro ponudbo v osrednjeslovenski regiji, kjer že leta velja, da ponudba ne ustreza velikemu povpraševanju investitorjev.

Pa je nakup nepremičnine (še vedno) dobra investicija? Kljub nihanjem na trgu ostaja nakup nepremičnine ena izmed priljubljenih strategij naložb za mnoge ljudi. Nepremičnina predstavlja dolgoročno naložbo, ki ima potencial za rast vrednosti s časom.

Tudi Jaka Petek, direktor nepremičninske agencije Svet Real, meni, da ljudje najraje vlagajo svoj denar v nekaj, kar je predvidljivo in s tem bolj varno. "Rast cen nepremičnin je v zgodovini vedno sledila stopnji inflacije, zato je bil nakup nepremičnine dobra varovalka pred inflacijo. Drugi razlog pa so najemnine, ki so prav tako precej predvidljive in si zaradi tega veliko lažje izračunamo pričakovane donose v primerjavi z drugimi naložbami," razloži.

Tudi Jaka Petek, direktor nepremičninske agencije Svet Real, meni, da ljudje najraje vlagajo svoj denar v nekaj, kar je predvidljivo in s tem bolj varno. Foto: Svet Real

Dodaja, da se kakovostne nepremičnine na želenih lokacijah še vedno prodajo brez težav. "Je pa stanje na nepremičninskem trgu nedvomno drugačno kot v preteklih letih. Kupci so bolj previdni, sploh tisti, ki se financirajo s pomočjo hipotekarnega kredita. Manj je nakupov po "norih" cenah," meni.

Največ povpraševanja po novogradnjah

V vsakem primeru je tudi v tem obdobju, tako kot vedno, pomembno, da nakup nepremičnine opravite premišljeno. Je res vsaka nepremičnina enako donosna v smislu dolgoročne naložbe? Ključno je, da ste pozorni na to, katere nepremičnine bodo sčasoma povišale svojo vrednost na trgu. V tem kontekstu imajo brez dvoma prednost novejše nepremičnine v novejših objektih oziroma projektih, kjer kupite nepremičnino po fiksni ceni. Veliko težo ima tudi sama lokacija – tu so v prednosti tisti objekti v bližini turističnih destinacij in v središčih mest. Poleg središč mest in turističnih destinacij zelo priljubljene postajajo tudi hiše ob središčih večjih mest, posebej naše prestolnice.

Kot poudarja Jaka Petek, v nepremičninski agenciji Svet Real opažajo, da kupci raje kupujejo novejše nepremičnine. "Še posebej novogradnje, saj cene starejših niso sorazmerno nižje glede na stroške obnove. Pri novogradnjah je kupec še dodatno zavarovan, saj ob nakupu prejme zakonsko določene garancije," dodaja.

V nepremičninski agenciji Svet Real opažajo, da se v zadnjem obdobju vse več projektov prodaja v tretji in četrti fazi. A s tem se investitor izogne delu gradnje, kjer je mogočih največ napak, in to odgovornost prevali na kupca. Foto: Shutterstock

Faze gradnje

Da, gradnja ali nakup hiše je za marsikoga eden največjih finančnih zalogajev v življenju. Preden se lotimo izvedbe projekta, moramo dobro zasnovati finančno shemo. Izvajalci in ponudniki hiš vseh vrst ponujajo različne stopnje dokončanja, končna izbira pa je odvisna od vaših finančnih zmožnosti, želja in pričakovanj ter navsezadnje razpoložljivega časa.

V prvo gradbeno fazo so vključena dela takoj po pridobitvi potrebnih gradbenih dovoljenj ter projektne dokumentacije. V njej se izpeljejo pripravljalna dela in izkop gradbene jame za hišo, zaključi pa se s postavitvijo temeljne plošče ali temeljev. V okviru druge gradbene faze se postavlja kletna plošča pri objektih, ki so podkleteni. Tretja gradbena faza predstavlja konstrukcijska gradbena dela vseh etaž in podstrešja – postavijo se etaže, ostrešje in streha. Četrta faza vključuje postavitev predelnih sten znotraj objekta, notranje in zunanje omete, talne in stenske obloge ter napeljavo vseh potrebnih inštalacij, poleg tega pa tudi morebitna kamnoseška in krovsko-kleparska dela. Gradnja hiše se konča s peto gradbeno fazo (t. i. hiša na ključ), v katero so vključena še preostala zaključna gradbena dela, kot so sliko-pleskarska, inštalacijska in steklarska dela, polaganje talnih oblog ter montaža sanitarne opreme. Termin hiša na ključ se torej v osnovi nanaša na nepremičnino, ki je v celoti dokončana in pripravljena za bivanje ali uporabo, brez potrebe po dodatnih gradbenih ali popravljalnih delih, za vselitev pa je potrebna le še notranja oprema.

Tretja in četrta faza ali nakup dokončanega objekta?

Kot pravi Jaka Petek, v nepremičninski agenciji Svet Real opažajo, da se v zadnjem obdobju vse več projektov prodaja v tretji in četrti gradbeni fazi. Pa je to res smiselno? "S tem se investitor izogne delu gradnje, kjer je mogočih največ napak, in to odgovornost prevali na kupca. Poleg tega se investitor izogne prodaji po zakonu o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb, ki je bil sprejet ravno z namenom zavarovanja kupcev. Kupec ima pri dokončanju v lastni režiji proste roke pri izbiri izvajalcev in materialov, hkrati pa to prinaša veliko dela in stroškov, zelo pogosto več, kot je bilo v prvotnem načrtu," razmišlja direktor družbe Svet Real.

Kaj torej izbrati v vlogi kupca? V osnovi bi hišo na ključ priporočali vsem tistim, ki bi radi prihranili čas, ki je dandanes ob hitrem tempu življenja še kako dragocen. Tako se boste izognili tudi potencialni koordinaciji s podizvajalci, pa tudi v hišo se boste lahko vselili prej. Hišo v tretji ali četrti fazi priporočamo tistim, ki želijo kaj postoriti tudi sami ali v navezi z lastno izbranimi izvajalci, tistim, ki imajo bolj specifične želje pri dokončanju hiše ali trenutno nižjo finančno sposobnost in posledično hišo dogradujejo v počasnejšem tempu. A ta scenarij je, kot poudarja tudi Jaka Petek, velikokrat sanjski le na papirju, praksa pa lahko razodene nasprotno. V tem primeru velja omeniti samo iskanje usklajevanje z različnimi izvajalci, ogromno časa je treba vložiti tudi v nadzor gradnje, potem so tukaj tudi nepredvideni stroški. Tudi možnost za različne napake pri gradnji je zaradi različnih izvajalcev (tisti, ki so delali v prvih fazah, in tisti, ki bodo objekt dokončali) lahko večja.

Hišo na ključ bi priporočali vsem tistim, ki bi radi prihranili čas, ki je dandanes ob hitrem tempu življenja še kako dragocen, in potencialno koordinacijo s podizvajalci ter si želijo čim hitrejše vselitve. Foto: Shutterstock

Ob tem velja poudariti, da obstaja tudi velika verjetnost, da boste poleg časa z izbiro hiše na ključ prihranili tudi denar.

"Dokončanje hiše je velik projekt, ki od kupca zahteva veliko časa in denarja. V zadnjem obdobju so se gradbeni material in obrtniška dela v gradbenem sektorju precej podražila, poleg cene pa je lahko težava tudi v dostopnosti in zanesljivosti izvajalcev. Zato je naše mnenje, da je v trenutni situaciji najbolj varen nakup novogradnje na ključ," pove Jaka Petek.

V praksi se tako lahko izkaže, da so lahko razlike med stroški gradnje hiše na delni ključ (četrta gradbena faza) in polni ključ (ključ v roke) na koncu minimalne. Še več, velikokrat se tako izkaže, da so stroški zaključnih gradbenih del, če hišo prevzamete v tretji ali četrti gradbeni fazi, velikokrat celo višji kot v primeru gradnje hiše na ključ, kjer za vsa zaključna dela poskrbi izbran izvajalec.

Prednosti nakupa dokončanega objekta 1. Prihranek časa, truda (in denarja) Dejstvo je, da se dandanes številni v osebnem življenju spopadajo s številnimi obveznosti, posledično pa se ne želijo ukvarjati s potencialnimi zapleti na gradbišču. Tako vam ni treba skrbeti za izvajanje gradbenih projektov, izbiranje izvajalcev ali upravljanje gradbišča. Če pride pri gradnji v lastni režiji zaradi pomanjkanja strokovnega znanja do napak, vas lahko to stane ogromno. Ker sodelujete le z enim pogodbenim partnerjem, vam ni treba skrbeti za zapleteno komunikacijo z vsemi podizvajalci, hkrati pa vam bo izvajalec zagotovil še garancijo na vsa izvedena dela. Tudi cenovno so hiše na ključ praviloma ugodnejše. 2. Predvidljivi stroški Cena hiše na ključ običajno vključuje vse stroške gradnje, vključno z materiali, delom in opremo. To vam omogoča, da bolje načrtujete svoj proračun in se izognete nepričakovanim stroškom. 3. Prilagodljivost pri izbiri Kljub temu, da je hiša na ključ dokončana, imate običajno možnost izbire določenih elementov, da se prilagodijo vašim željam. 4. Manj stresa Gradnja ali prenova hiše lahko povzroči veliko stresa. Hiša na ključ vam omogoča, da se izognete temu stresu, saj ni potrebe po neprestanem nadzoru in usklajevanju gradbenih ekip. 5. Hitra vselitev Ker je hiša že dokončana, se lahko takoj vselite, kar je še kako pomembno, če potrebujete hitro rešitev za bivanje ali če ste v stiski s časom.

Foto: Shutterstock

Med investicijami, ki nudijo vse navedeno, velja na slovenskem nepremičninskem trgu trenutno nedvomno izpostaviti projekt v kraju Šmarje - Sap v okolici Ljubljane, ki bo kmalu bogatejši za nov projekt s samostojnimi, pasivnimi in moderno zasnovanimi hišami na ključ.

Na mirni in prijetni lokaciji v Šmarju - Sapu je tako skoraj že končan projekt samostoječih hiš, ki jih bosta krasila moderna arhitektura in dizajn. Nepremičnine zaradi svoje lokacije ponujajo kupcu vse, kar potrebuje za kakovostno življenje. Objekti bodo zgrajeni iz najkakovostnejših materialov, kar jih trg trenutno premore, in po zadnjih evropskih standardih.

Celoten projekt je zasnovan iz štirih pasivnih in kakovostnih samostojnih hiš. Vselitev je predvidena v novembru 2023.

Glavna prednost hiš je, da se prodajajo popolnoma zaključene. To pomeni, da je treba po nakupu samo še kupiti opremo in že se lahko vselite v hišo.

Foto: arhiv ponudnika

Poskrbljeno je za vse vidike udobnega življenja

Hiše se razprostirajo v srcu posamezne parcele, v njih pa je vsak kotiček skrbno načrtovan za maksimalno udobje in zasebnost. Na prostorni parceli, ki meri več kot 500 m2, je možnost ureditve idiličnega prostora za poletna druženja in nadstrešek za dva avtomobila.

Montažne pasivne hiše zagotavljajo izjemno udobje bivanja z minimalno porabo energije, kar obljublja nizke stroške vzdrževanja. Energetska učinkovitost je še povečana z integrirano sončno elektrarno, ki omogoča samooskrbo z električno energijo.

Kaj pa okolica? Lokacija hiš je idealna, saj je v bližini vsa ključna infrastruktura, kot so vrtec, osnovna šola, banka, pošta, trgovina, lekarna. Hiše so povsem blizu (manj kot kilometer) avtocestnega priključka Šmarje - Sap, od Ljubljane so oddaljene deset kilometrov, tamkajšnja lokacija pa vam omogoča tudi hitro povezavo z našim glavnim mestom.

Za družine je dodaten bonus brezplačni prevoz za šoloobvezne otroke, kar zagotavlja brezskrbno jutranjo rutino. Dostop do parcel je urejen po asfaltirani cesti.

Za konec direktorja nepremičninske agencije Svet Real še povprašamo, zakaj je projekt Šmarje - Sap investicija, ki je ne gre prezreti, posebej z vidika aktualne situacije glede ponudbe nepremičnin v osrednjeslovenski regiji. "Projekt Šmarje - Sap je namenjen kupcem, ki iščejo novo, tehnično in energetsko dovršeno hišo v bližnji okolici Ljubljane. Stoji na odlični lokaciji v mirnem okolju in v bližini narave, hkrati pa je še vedno povezan z urbano infrastrukturo. Energetska učinkovitost omogoča izredno nizke obratovalne stroške, saj je hiša skoraj popolnoma samooskrbna. Velika prednost je izvedba hiše po sistemu na ključ. S tem si zagotovite fiksno končno ceno nepremičnine ter prihranite veliko časa in skrbi, ki jih imate ob samostojnem dokončanju hiše. To pomeni, da lahko že nekaj dni po prevzemu v hiši že bivate in uživate," sklene Jaka Petek.

Foto: arhiv ponudnika