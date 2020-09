Easyjet zaradi pandemije zmanjšuje število letov

Pri britanskem letalskem prevozniku Easyjet so priznali, da zaradi zmanjšanega povpraševanja, povezanega z negotovostjo glede ukrepov vlad za zajezitev širjenja novega koronavirusa, zmanjšujejo število letov. "Pozorno spremljamo obnašanje strank in prilagajamo letenje, da bi zagotovili usklajenost našega urnika s povpraševanjem," so sporočili iz Easyjeta.

Easyjet je načrtoval, da bo med julijem in septembrom obratoval s 40 odstotki običajnih zmogljivosti. Danes so sporočili, da bo šlo za nekoliko manjšo številko, poroča STA. "Po uvajanju dodatnih karantenskih omejitev za sedem grških otokov in ob nadaljnji negotovosti, ki jo to prinaša za stranke, bo povpraševanje verjetno prizadeto še dlje časa in zato nižje od prvotnih pričakovanj," je dejal glavni izvršni direktor Easyjeta Johan Lundgren.

Na Otoku uvedli karanteno za potnike z dodatnih sedmih grških otokov

"Zdaj pričakujemo, da bomo v aktualnem četrtletju opravili nekaj manj kot 40 odstotkov prvotno načrtovanih letov," je dodal Lundgren. Podjetje, s sedežem v Lutonu, severno od Londona, je dodalo, da ne bo objavilo finančnih ciljev za leti 2020 in 2021, saj pandemija covid-19 predstavlja preveliko negotovost.

Velika Britanija je v ponedeljek uvedla karanteno za prihode z dodatnih sedmih grških otokov. Oblasti se tako trudijo omejiti število vnesenih primerov okužb. Na rdečem seznamu so se med drugim znašli otoki Kreta, Mikonos, Santorini, Zakintos in Lezbos. Na Otoku so zaradi bolezni covid-19 zabeležili več kot 41 tisoč smrtnih žrtev, kar je največ v Evropi, poroča STA.