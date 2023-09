Dve leti poslov z ljubljanskimi hišami: več kot tri milijone za najdražjo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najvišje cene so kupci odšteli za hiše v Rožni dolini, dragi lokaciji sta tudi Mostec in Prule.

Najvišje cene so kupci odšteli za hiše v Rožni dolini, dragi lokaciji sta tudi Mostec in Prule.

Od januarja 2020 do junija 2023 je v Ljubljani znotraj obvoznice lastnika zamenjalo 423 eno- ali večstanovanjskih hiš. V povprečju so bile hiše velike skoraj 200 kvadratnih metrov, stale so na parceli v velikosti 500 kvadratnih metrov, novi lastniki pa so v povprečju odšteli 414 tisoč evrov oziroma 2.386 evrov za kvadratni meter.

Imeti svojo hišo z belo ograjo in psom na trati so stereotipne sanje vsake družine. Vendar v zadnjih letih so te sanje zaradi eksplozije cen nepremičnin postale dosegljive le peščici.

Če preverite spletne oglasnike za prodajo nepremičnin, se cene hiš v prestolnici znotraj avtocestnega obroča v povprečju gibljejo od pol milijona pa vse do milijona evrov. In za ta denar ne boste dobili luksuzne novogradnje v samem središču Ljubljane, temveč več desetletij staro zgradbo deset metrov od avtoceste.

Ker pa se je trg nepremičnin v zadnjih mesecih vsaj glede prometa pričel ohlajati, smo želeli preveriti, po kakšnih cenah so se hiše v preteklosti res prodajale in ali so tudi kupci hiš postali bolj oprezni.

Koliko hiš je bilo prodanih in kakšne hiše so zanimale kupce?

V prvi polovici letošnjega leta je nove lastnike našlo 47 hiš v Ljubljani. Povprečna velikost prodane hiše je bila 200 kvadratnih metrov. Kot razkriva analiza, je večina kupcev kupila hiše velikosti od 130 do 230 kvadratnih metrov.

Kakšne so velikosti parcel, na katerih stojijo hiše?

V povprečju so bile parcele prodanih hiš velike približno 500 kvadratnih metrov. Vendar kot razkriva spodnji graf, so bile razlike med posameznimi nepremičninami ogromne.

Za kakšen denar so hiše menjale lastnike?

Novi lastniki so v povprečju odšteli 414 tisoč evrov za hišo oziroma 2.386 evrov za kvadratni meter.

To so vsi posli

Analiza poslov je pokazala, da je pri hišah veliko težje kot pri stanovanjih narediti zaključke, ki bi lahko pomagali tako kupcem kot prodajalcem nepremičnin sprejeti najboljšo mogočo odločitev. Zato v nadaljevanju objavljamo seznam vseh prijavljenih poslov s hišami v Ljubljani.