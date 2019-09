Državni proračun avgusta spet v črnih številkah

Julijski primanjkljaj sta sicer po takratnih pojasnilih finančnega ministrstva med drugim povzročila izplačilo letnega dodatka upokojencem in vračilo dohodnine. Samo julija je proračun tako pridelal primanjkljaj v višini 248 milijonov evrov. Avgusta teh večjih odhodkov ni bilo in državna blagajna se je vrnila v območje presežka.

V osmih mesecih skupaj se je v državni proračun nateklo nekaj manj kot 6,58 milijarde evrov prihodkov, kar je za 2,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so narasli za 7,4 odstotka na nekaj nad 6,55 milijarde evrov, je danes objavilo finančno ministrstvo.

Nižja rast je pri dohodnini

Davčni prihodki kot najpomembnejši proračunski vir so se v osemmesečju v medletni primerjavi zvišali za 4,9 odstotka na nekaj manj kot 5,66 milijarde evrov. Prilivi od davka od dohodkov pravnih oseb so zahvaljujoč dobremu poslovanju podjetij narasli za 21 odstotkov na 703,5 milijona evrov. Rast potrošnje še naprej pozitivno vpliva tudi na rast prilivov od DDV kot strukturno najpomembnejšega dela davčnih prihodkov. Prilivi od DDV so se zvišali za 3,8 odstotka na 2,51 milijarde evrov.

Foto: Metka Prezelj Nižja rast je pri dohodnini; dosegla je 0,5 odstotka, kar je po pojasnilih ministrstva predvsem posledica davčne razbremenitve regresa za letni dopust. Skupaj so prihodki od dohodnine dosegli nekaj več kot 807 milijonov evrov. Prihodki od trošarin so se medtem znižali za 1,4 odstotka na nekaj manj kot 1,01 milijarde evrov.

Sredstev EU se je v državni proračun iz bruseljske blagajne nateklo za nekaj več kot 409 milijonov evrov, kar je 17,5 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Na odhodkovni strani na ministrstvu izpostavljajo, da zaradi aktivnega upravljanja javnega dolga v zadnjih letih država še naprej beleži nižje izdatke za poplačilo domačih in tujih obresti. V osmih mesecih so se glede na enako lansko obdobje ti znižali za 13,5 odstotka na nekaj manj kot 626 milijonov evrov.

Zvišali so se družinski prejemki

Višje izdatke medtem proračun še naprej beleži pri stroških dela, med drugim zaradi rednega napredovanja javnih uslužbencev in ukrepov v okviru dogovora s sindikati javnega sektorja. Sredstva za plače in prispevke delodajalcev za socialno varnost zaposlenih v ožji državni upravi so se tako v osmih mesecih medletno zvišala za 9,4 odstotka na nekaj manj kot 902 milijona evrov, sredstva za plače in prispevke zaposlenih v širši javni upravi v okviru tekočih transferov v javne zavode pa so narasla za 6,7 odstotka na nekaj nad 1,14 milijarde evrov.

Foto: Thinkstock Za transferje posameznikom in gospodinjstvom je država v osmih mesecih namenila nekaj manj kot 972 milijonov evrov, kar je 11,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Na ministrstvu izpostavljajo, da so se za 6,6 odstotka na nekaj manj kot 380 milijonov evrov zvišali družinski prejemki in starševska nadomestila ter za 37,3 odstotka na blizu 263 milijonov evrov okrepili transferji za zagotavljanje socialne varnosti. Izdatki za denarno socialno pomoč so narasli za 26,5 odstotka in skupaj dosegajo nekaj manj kot 180 milijonov evrov.

Izdatki za blago in storitve so narasli za 4,6 odstotka na nekaj nad 485 milijonov evrov, pri čemer na ministrstvu omenjajo višje izdatke za modernizacijo Slovenske vojske ter vzdrževanje železniške in cestne infrastrukture. Izplačila investicijskih odhodkov in transferjev pa so se zvišala za 26,8 odstotka na nekaj manj kot 421 milijonov evrov, najbolj zaradi pospešenega izvajanja projektov na področju prometa in prometne infrastrukture.

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo poleg državnega proračuna sestavljajo še pokojninska in zdravstvena blagajna ter proračuni občin, je v osmih mesecih zabeležila približno 12,48 milijarde evrov prihodkov in nekaj več kot 12,38 milijarde evrov odhodkov. Presežek je bil tako pri 95,2 milijona evrov.