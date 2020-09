Državna revizijska komisija delno razveljavila odločitev 2TDK o izbiri ponudnikov za gradnjo drugega tira

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za glavna gradbena dela prejela tri zahtevke za revizijo. Zahtevek družbe Swietelsky so sredi prejšnjega meseca zavrnili kot neutemeljenega, so pa delno ugodili zahtevkoma Gorenjske gradbene družbe in Kolektorja CPG, piše STA.

Kot so zapisali na revizijski komisiji, so razveljavili odločitev 2TDK o priznanju sposobnosti trem kitajskim gradbincem, in sicer China State Construction Engineering Corporation, China Railway Group in China Gezhouba Group v sodelovanju s slovenskim Ginexom, konzorciju turškega IC Ictas s sarajevskim Euro-Asfaltom, konzorciju Gorenjske gradbene družbe, novomeškega CGP in češkega Metroslava ter konzorciju dveh turških gradbincev YDA in Unitek.

"Vlagatelj Kolektor CPG je namreč v zahtevku za revizijo izkazal, da naročnik prijav navedenih kandidatov ni pregledal v skladu z zahtevami, ki jih je določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila," so utemeljili odločitev, piše STA.

Foto: STA

Ni pa Kolektor CPG izkazal kršitev 2TDK, ko je ta priznal sposobnost turškemu podjetju Cengiz, kitajskemu podjetju China Communications Construction Company ter Strabagu v sodelovanju s podjetjema Ed Züblin in Gülermak, so zapisali na državni revizijski komisiji. Tako jih bo 2TDK posledično povabil k sodelovanju v drugi fazi postopka.

Tudi Gorenjska gradbena družba je z zahtevkom za revizijo izpodbijala odločitev 2TDK o priznanju sposobnosti kitajskemu podjetju China State Construction Engineering Corporation. Podobno kot pri zahtevku Kolektorja CPG je Gorenjska gradbena družba po navedbah revizijske komisije uspela izkazati, da 2TDK pri pregledu prijave kitajskega ponudnika ni ravnal v skladu z zahtevami, ki jih je določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, piše STA.

Zorko: Sklepe bomo v celoti spoštovali

Sklepa državne revizijske komisije so na 2TDK po besedah prvega moža družbe Zorka prejeli danes in so z njimi zadovoljni. Sklepe bodo zdaj pregledali, jih bodo pa, kot je poudaril Zorko, v celoti spoštovali. "Upam, da bomo v najkrajšem možnem času prišli v drugo fazo razpisa," je še dejal Zorko.

2TDK bo sicer v drugi fazi razpisa ponudnike pozval k predložitvi cene. "Mi jih bomo pozvali, kar jih bomo pozvali, potem sprejeli odločitev, ki bo potem spet na državni revizijski komisiji. Tu bi apeliral, da se to pospeši. Tudi sedaj je trajalo skoraj tri mesece," je na predstavitvi analize vplivov projekta drugi tir na slovensko gospodarstvo dejal Zorko, še piše STA.