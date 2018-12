Država se v letu 2019 lahko zadolži za 2,1 milijarde evrov

Potrebni znesek zadolžitve so na finančnem ministrstvu izračunali ob upoštevanju že zagotovljenih sredstev za financiranje izvrševanja državnega proračuna za prihodnje leto, sredstva pa se bodo lahko uporabila tudi že za predčasno financiranje dela proračunskih potreb za leti 2020 in 2021.

Država namerava odplačati za slabe tri milijarde evrov glavnic

Največji dodatni obseg zadolževanja, ki je dovoljen za ta namen v letu 2019, je vsota odplačil glavnic dolga državnega proračuna, ki zapadejo v plačilo v letih 2020 in 2021. Za leto 2019 bi bilo sicer potrebno financiranje državnega proračuna v višini nekaj manj kot 3,3 milijarde evrov, vendar pa je 570,5 milijona evrov že zagotovljenih iz zadolžitve v letu 2018, 543,1 milijona evrov pa je na voljo iz kupnine od prodaje deleža v NLB.

Država namerava prihodnje leto odplačati za nekaj manj kot tri milijarde evrov glavnic. V primeru zadolžitve za omenjeni znesek bo dolg državnega proračuna konec leta znašal 28,3 milijarde evrov. To predstavlja 58,4 odstotka BDP, so izračunali na ministrstvu za finance. V primerjavi z oceno dolga ob koncu letošnjega leta naj bi se dolg državnega proračuna prihodnje leto zmanjšal za 5,4 odstotne točke BDP.

Zadolževanje z državnimi obveznicami in zakladnimi menicami

Kot primarni instrument financiranja pretežnega dela potreb državnega proračuna program navaja zadolževanje z izdajo državnih obveznic in zakladnih menic.

V okviru pogojev iz programa financiranja se lahko uporabijo tudi drugi instrumenti financiranja, navedeni v programu. Dejanski izbor vrste in višine zadolžitve in tudi čas zadolževanja bosta sicer odvisna od aktualnih tržnih razmer in povpraševanja investitorjev, pravijo na ministrstvu.

Slovenija se kot članica območja evra že vrsto let zadolžuje z izdajo evrskih obveznic, le v obdobju med letoma 2012 in 2014 se je zaradi ugodnejših pogojev zadolževala z obveznicami, denominiranimi v ameriških dolarjih. Te obveznice je leta 2016 z namenom uravnavanja izpostavljenosti tečajnemu tveganju začela odkupovati in jih nadomeščati z evrskimi. Nazadnje je to storila marca letos.