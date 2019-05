Vlada in 2TDK podpisala koncesijsko pogodbo za drugi tir

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, generalni direktor 2TDK Dušan Zorko in direktor 2TDK Marko Brezigar so podpisali koncesijsko pogodbo za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom železniške proge Divača-Koper. Po besedah Bratuškove so s tem še korak bližje uspešni izvedbi projekta, Zorko pa je dodal, da 2TDK s tem dobiva vsebino.

Vlada je uredbo o koncesiji za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom proge Divača-Koper, ki določa temelje koncesijskega razmerja med državo in 2TDK, uradnim investitorjem v novo železniško progo, izdala v začetku aprila. Na njeni podlagi temelji danes sprejeta koncesijska pogodba, s katero bo koncesijsko razmerje sklenjeno za 45 let.

Zorko: Velik dan za 2TDK in Slovenijo

Zorko je podpis pogodbe označil kot velik dan za 2TDK in Slovenijo. "2TDK danes s to pogodbo dobiva svojo vsebino, namen in cilj," je poudaril in dodal, da bodo sedaj lahko vzpostavili odnos do tretjih partnerjev, kot so banke, saj bo lahko dokazali, da so pravna oseba, ki lahko izpolnjuje svoje obveznosti.

Tveganja v osnovi nosi 2TDK

Uredba določa, da tveganja v osnovi nosi 2TDK, ki drugi tir gradi ter zagotavlja njegovo dosegljivost v svojem imenu in za svoj račun. V izjemnih primerih ga bo prevzela država, a do določene meje. 2TDK bo kril s tem povezane stroške upravljavca infrastrukture, ki bo družba SŽ-infrastruktura.

Foto: STA

Za zagotavljanje dosegljivosti bo 2TDK mesečno od države prejemal plačilo za dosegljivost, ki bo služilo kot vir za odplačilo najetih posojil za gradnjo in bo pokrivalo stroške delovanja družbe. Če ta tir ne bo na razpolago za obratovanje, se bo plačilo sorazmerno zmanjšalo.

"Razpoložljivost se bo zagotavljala iz treh virov - višje cestnine, takse na pretovor v Luki Koper in uporabnine za železniške tire. Sredstva iz vseh treh virov se že pobirajo. Načrtovano je - in ne vidim razloga, da to ne bi bilo uresničeno - da projekt po izteku koncesijskega obdobja davkoplačevalcev ne bo stal niti evra. Vse se bo povrnilo iz teh treh virov," je poudarila ministrica.

Ureditev koncesijskega razmerja je naslednji korak v postopku uresničevanja največjega trenutnega infrastrukturnega projekta v državi. Po potrditvi investicijskega programa in začetku gradnje dostopnih cest do trase drugega tira bo zdaj naslednji pomemben mejnik zaključek finančne konstrukcije.

Ta se po besedah Bratuškove zapira skladno z načrti in bo zaključena do konca maja. Eden od finančnih virov bo po pričakovanjih tudi posojilo Evropske investicijske banke (EIB), ki naj bi ga ta potrdila ta mesec. EIB je sicer kot pogoj postavila državno poroštvo za denar, kar po besedah Bratuškove ne bi smela biti težava, saj je poroštveni zakon "tako rekoč pripravljen". Sprejeti ga morajo do podpisa kreditnih pogodb, torej predvidoma do konca leta, je dodala.

Tudi Zorko je prepričan, da je slovenska stran storila vse, kar je lahko, da bi EIB posojilo odobrila, zato "ni enega zadržka, da EIB ne bi dala tega kredita".

Ministrica je ob tem poudarila, da 2TDK spada v sektor država, zato bi bilo neodgovorno, "če bi ga silili v najemanje posojil brez poroštva, ki so praviloma dražja". Dodala je še, da imajo pripravljen tudi "načrt b", zato 109 milijonov evrov evropskih sredstev ni ogroženih.