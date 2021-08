Država bo prodala Alpino

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je v ponedeljek začela postopek prodaje 100-odstotnega lastniškega deleža in vseh svojih terjatev, teh je za 28 milijonov evrov, do družbe Alpina iz Žirov, je razvidno s spletne strani DUTB.

Morebitne ponudnike vabijo, da se za nadaljnje informacije obrnejo na svetovalca za prodajo, družbo KPMG, je v ponedeljek še objavila DUTB.

V DUTB po poročanju časnika Delo iz preteklega tedna menijo, da so kot finančni lastniki Alpine naredili vse, da se je družba sanirala in stabilizirala, ter ocenjujejo, da tako z vidika poslovanja družbe kot tržnih razmer čas za prodajo primeren in da bo Alpina nadaljnje razvojne korake lahko naredila z zasebnim strateškim lastnikom.

Ta bi lahko zagotovil dostop do novih trgov in prodajnih kanalov ter boljši pogajalski položaj do dobaviteljev in večjih kupcev ter optimiziral programe in notranje procese, so za časnik povedali v DUTB.

Zanimanje iz tujine

Foto: Bor Slana Po neuradnih informacijah Dela so zanimanje za nakup do zdaj izrazili strateški kupci iz tujine, ki se ukvarjajo s proizvodnjo športne obutve, in domači vlagatelji, ki niso iz panoge.

DUTB je edina lastnica Alpine postala leta 2015 po pretvorbi terjatev v kapital, razlastitvi Alpine Holdinga in pravnomočnosti prisilne poravnave.

Država je leta 2006 delnice Alpine prodala podjetju Infond Holding 2, ki se je pozneje preimenoval v Alpina Holding. Gre za družbo, ki jo je po navedbah Dela lastniško obvladoval Branko Podpečan, sin Milana Podpečana, predsednika takratnega upravnega odbora Slovenske odškodninske družbe (Sod), ki je prodajala delež v žirovski družbi.

Alpino, ki velja za edinega še preživelega večjega slovenskega proizvajalca obutve in hkrati maloprodajnega trgovca s ponudbo pretežno lastno proizvedene obutve, je epidemija covid-19 z zaprtjem trgovin in padcem prodaje močno prizadela. Konec lanskega leta je napovedala prestrukturiranje z znižanjem stroškov in dezinvestiranjem. V začetku marca letos je sporočila, da bo odpustila 18 zaposlenih, še 20 pa delovno razmerje odpovedala s t. i. mehkimi metodami.