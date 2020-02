Družba Delo prodaja zaprla več kot 50 trafik

Delo prodaja se po navedbah s spletnih strani družbe med drugim ukvarja z distribucijo in prodajo časopisov in revij v lastni in tuji prodajni mreži ter z dodatnimi storitvami za založnike.

Družba Delo prodaja je doslej v Sloveniji iz poslovnih razlogov zaprla več kot 50 prodajnih mest, večinoma trafik, so povedali za STA. Trenutno imajo še nekaj več kot 20 prodajnih mest, katerih poslovanje bodo skušali izboljšati. Z namenom delne razdolžitve so prodali tudi del svojih nepremičnin, piše STA.

"Razlogi za zapiranje franšiznih prodajaln so poslovne narave, zaprte lokacije namreč daljše obdobje niso poslovale z izidom, ki bi pokrival stroške in vzdrževanje nadaljnjega poslovanja. Glede strategije in širjenja poslovne mreže se bomo v podjetju odločali v prihodnjem obdobju, prvotno bomo delujoča prodajna mesta skušali voditi v uspešno poslovanje," so za STA pojasnili v družbi.

Podrobnosti prodaje nepremičnin medtem niso želeli komentirati. Po poročanju časnika Delo so družbi Union hoteli prodali pritličje in več nadstropij v poslovni stavbi na Dunajski cesti v Ljubljani.

Dobrih 600 tisoč čiste izgube

Skupina Delo prodaja, v kateri je poleg matične družbe podjetje AB sistemi, je imela leta 2018 29,9 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 18,7 odstotka manj kot leta 2017. Beležila je 662.000 evrov čiste izgube, potem ko je leta 2017 ta znašala dobrih 679.000 evrov, kaže letno poročilo, objavljeno na spletnih straneh Ajpesa.

Podjetje je po podatkih iz letnega poročila nakopičilo za več kot 26 milijonov evrov dolgov.

Največji lastnik Dela prodaje je družba AB sistemi (ki je v 100-odstotni lasti Dela prodaje) s 36,7-odstotnim deležem, sledita družbi DZS z okoli 28-odstotnim in Dnevnik z 21,2-odstotnim deležem, še piše STA.