Pridržali Mariborčana, ki je osumljen treh ropov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mariborski policisti so v ponedeljek zjutraj odvzeli prostost 34-letnemu moškemu iz Maribora, za katerega obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je izvršil tri kazniva dejanja ropov.

Moškega sumijo ropa trafike v trgovskem središču na Ulici Vita Kraigherja 5 v Mariboru, ki se je zgodil 24. februarja letos v popoldanskem času. Ropar je ukradel 4.700 evrov.

V drugem ropu iste trafike 8. marca letos je osumljeni dopoldne ukradel 6.840 evrov.

V ropu lekarne na Partizanski cesti v Mariboru, ki se je zgodil 23. marca letos popoldne pa je osumljenec odtujil več različnih tablet in manjšo vsoto denarja ter si s tem pridobil za 740 evrov premoženjske koristi, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Vsa tri dejanja je osumljenec izvršil na identičen način. Zamaskiran in s sončnimi očali je vstopil v prostore navedenih prodajaln ter z nožem zagrozil zaposlenim ter od njih zahteval denar. Zaposlene so mu ga morale dati v vrečko, nato pa je pobegnil.

Policistom je z zbiranjem obvestil in zagotovitvijo materialnih dokazov uspelo potrditi, da je osumljenec za zdaj utemeljeno in nedvomno osumljen storitve dveh omenjenih kaznivih dejanj. Zaradi tega so ga policisti v torek zvečer s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je zoper njega odredil sodno pridržanje.

Glede ropa trafike, storjenega 8. marca, pa še vedno poteka intenzivna kriminalistična preiskava, v kateri policisti zbirajo dokaze in analizirajo zavarovane sledi, še navajajo na PU Maribor.