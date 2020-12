Drugi tir: po Čehih zapleti še s Kolektorjem?

Nadzorniki 2TDK so v torek soglašali z novim časovnim aneksom k pogodbi o izvedbi dostopnih cest do trase drugega tira, po katerem se rok za dokončanje omenjenih cest z današnjega dne podaljša do 28. februarja prihodnje leto, rok za ureditev vse dokumentacije pa do konca prihodnjega marca. Podaljšanje roka naj bi neuradno predlagal Kolektor CPG, ki skupaj s sarajevskim Euro-Asfaltom gradi omenjene ceste.

Kolektor zahteva podpis milijonskega aneksa

A Kolektor CPG časovnega aneksa neuradno zdaj ni pripravljen podpisati. Kaj naj bi bil razlog za to, ni znano, je pa gradbinec od 2TDK, ki ga vodi generalni direktor Pavle Hevka, ta mesec zahteval še tretji finančni aneks v višini milijon evrov za dodatna dela na le nekaj odsekih cest. Če upoštevamo že prva podpisana aneksa zaradi ceste mimo vasi Beka in "nepričakovanih" geoloških sprememb na področju Glinščice, k temu pa dodamo še tretjega, bi se vrednost posla podražila z 12 na 14 milijonov evrov.

Generalni direktor Pavle Hevka 2TDK vodi od oktobra, ko je s funkcije generalnega direktorja odstopil Dušan Zorko. Foto: STA

Če Kolektor CPG, ki ga prek skupine Kolektor obvladuje Stojan Petrič, ne bo pristal na podpis časovnega aneksa, se datum za dokončanje del ne spremeni in začnejo teči penali oziroma pribitki. Z vprašanji, kaj se dogaja na tem področju in ali dejansko zavračajo podpis časovnega aneksa, smo se obrnili tudi na Kolektor CPG, a odgovorov še nismo prejeli. Na 2TDK o milijonskem aneksu še niso odločili, njihova odločitev bi bila lahko znana šele v naslednjih nekaj mesecih.

Kmalu odločitev o sporni referenci češkega gradbinca

Precej bolj kmalu oziroma že v začetku prihodnjega tedna pa se pričakuje odločitev strokovne komisije 2TDK o sporni referenci češkega gradbinca Metroslava, ki se za 700 milijonov evrov vreden posel glavnih dveh sklopov pri drugem tiru poteguje v navezi z Gorenjsko gradbeno družbo in novomeškim CPG. Potem ko je državna revizijska komisija ugodila pritožbi avstrijskega Strabaga in sporočila, da Metroslav nima ustrezne reference, mora 2TDK sprejeti nov sklep o priznanju sposobnosti.

Če bo gradnja potekala v skladu z načrti, bo prvi vlak bo po drugem tiru zapeljal leta 2026. Foto: Urad vlade za komuniciranje

Kakšno odločitev bo strokovna komisija 2TDK sprejela glede Metroslava in ali bodo v igri za glavna dela na projektu ostali samo še turški Cengiz, Kolektor CPG v navezavi z Yapi Merkezi in Özaltin ter Strabag, še ni znano. Je pa jasno, da se lahko na odločitev 2TDK, ki bo izdal nov sklep o priznanju usposobljenosti, pritožijo vsi izvajalci iz prve faze razpisa.

Po drugem tiru še drugi drugi tir?

Še pred današnjo odločitvijo državne revizijske komisije, ki je zavrnila revizijske zahtevke štirih neizbranih kitajskih gradbincev, je 2TDK podaljšal rok za oddajo finančnih ponudb s 4. januarja na 1. februar 2021. Pogodba z izbranim izvajalcem glavnih del naj bi bila podpisana v aprilu, pričakuje se, da bodo prvo lopato zasadili maja ali junija. O izbranem izvajalcu del bo ob popolno oddanih ponudbah odločala zgolj cena.

Če bodo dela tekla v skladu z načrti, se pričakuje, da bo prvi vlak po novi progi zapeljal leta 2026. Ob tem se že pripravlja tudi osnutek zakonodajnih sprememb, s katerimi bi 2TDK dobil možnost, da vzporedno s prvo zgradi še drugo progo drugega tira oziroma tako imenovani drugi drugi tir. Vrednost tega projekta je ocenjena na od 350 do 400 milijonov evrov, končna odločitev o dvotirnosti proge pa je seveda v rokah vlade.