Dovolj jim je napetih urnikov letenja

Pogajanja poslovodstva Adrie Airways z Nemcem Holgerjem Kowarschom na čelu in zaposlenimi namreč še niso obrodila sadov. Zato je sindikat pilotov že uradno napovedal stavko. Sindikat kabinskega osebja pa se bo o tem odločil v naslednjih dneh.

Ne le višina plač, jedro spora so predvsem poslabšani pogoji dela v družbi, ki povečuje obremenitev pilotov in kabinskega osebja. Sindikati so že junija po obisku pri predsedniku vlade Marjanu Šarcu pojasnili, da imajo dovolj slabega vodenja in kršenja pravic zaposlenih.

Poslabšanje delovnih pogojev so posledica tudi odpovedi in združevanja letov, ki so postali stalnica v naši največji letalski družbi. Zaradi tega naj bi prihajalo do kršitve kolektivne pogodbe pri izplačevanju plač in drugih pravic zaposlenih. Trdijo tudi, da operativne težave niso posledica morebitnega pomanjkanja denarnih sredstev, ampak tudi slabe organizacije delovnega procesa. Urniki poletov naj bi bili prenapeti, zato naj bi morali piloti delati do skrajnosti, ki jih še dopušča kolektivna pogodba. Ta se izteče konec septembra.

Holger Kowarsch, glavni direktor Adrie Airways Foto: STA Ta teden bodo sindikati nadaljevali pogajanja z vodstvom Adrie. Če ta ne bodo uspešna, bodo Adrijina letala ostala na tleh. To bi lahko ohromilo delovanje družbe, ki se je še do nedavnega bojevala z množičnimi odpovedmi in zamudami poletov.

Na pojasnila vodstva Adrie še čakamo. Že pred tednom dni pa so za Siol.net povedali, da so "pogajanja za sklenitev nove kolektivne pogodbe interne narave".

Zbližali stališča, a sindikati vztrajajo pri zahtevi

Glavna zahteva sindikatov je znižanje delovnih obveznosti, ki so v zadnjem obdobju po besedah pilotov postale nevzdržne.

Drastično se je namreč podaljšal čas, ki ga piloti in drugo kabinsko osebje preživijo v tujini in v katerem morajo biti na voljo za letenje. Sedaj se velikokrat zgodi, da v tujini prespijo petkrat na teden, nato pa so dva ali tri dni doma. Sindikati vztrajajo, da se to spremeni in da bi imeli zaposleni po petih dneh dela v tujini na voljo štiri dni počitka.

Po naših informacijah je vodstvo Adrie v dosedanjih pogajanjih popustilo in jim ponudilo kompromisni predlog, po katerem bi to veljalo zgolj za zimsko sezono, v kateri je manj letov. V zameno bi se zaposleni morali odpovedati delu dopusta, na kar sindikati ne pristajajo.

Upniki z izvršbo do denarja

Medtem ima Adria še naprej težave z upniki, ki niso več pripravljeni čakati na plačilo.

Konec prejšnjega tedna je eden od njih začasno blokiral transakcijski račun družbe. Nazadnje se je to zgodilo v juliju, ko je imela Adria na računu kar trikrat oblikovano rezervacijo. Nekateri največji partnerji, kot je Petrol, že nekaj časa zahtevajo vnaprejšnje plačilo računov.

Z drugimi, kot je Adria Airways Tehnika, ki je servisirala letala, se je Adria že razšla. Še pred tem so dosegli dogovor o poplačilu odprtih obveznosti, na podlagi katerega je Adria Airways Tehnika od Adrie dobila hangar na Brniku.

Do zapletov prihaja tudi pri izplačevanju obveznosti do zaposlenih. Ti že več mesecev z zamikom in v več delih prejemajo plačo. Adria med drugim zamuja tudi s plačilom premij dodatnega pokojninskega zavarovanja.