Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med epidemijo koronavirusa je letalski promet stal, prevozniki pa so pridelali večmilijardne izgube, mnogim grozi stečaj. Potnikom, ki so jim odpovedali polete, številne letalske družbe ponujajo le dobropis, ne pa vračilo denarja, čeprav bi jim morale ponuditi oboje. Evropska komisija priporoča, da potniki izberejo dobropis, če si to lahko privoščijo.