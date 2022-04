Dobra novica: dobava plina iz Rusije stabilna in brez prekinitev

Energetska zbornica Slovenije pozorno spremlja vojno v Ukrajini in njen vpliv na energetski sektor. "Vojna se nadaljuje, ob tem pa prenos zemeljskega plina iz Rusije v Evropo poteka stabilno in brez prekinitev ter skladno z nominacijami," je na današnji seji upravnega odbora zbornice ugotavljal njen predsednik Marjan Eberlinc.

Člani upravnega odbora energetske zbornice so se danes med drugim seznanili z dogajanjem v družbah, članicah zbornice, razpravljali pa so tudi o vplivih vojne na energetski trg. Kot so zapisali, dogajanje še naprej pozorno spremljajo.

Kljub temu, da je dobava plina iz Rusije v Evropo stabilna, pa trg ostaja izjemno volatilen in se močno odziva na vse novice, ki so povezane z Ukrajino, so v sporočilu za javnost zapisali v zbornici. "Postavlja se vprašanje, ali bi v Sloveniji po vzoru naftnih derivatov začeli oblikovati koncept obveznih rezerv tudi pri plinu," so dodali.

Energetska zbornica si prizadeva za stabilizacijo delovanja slovenskih akterjev na področju energetike in umiritev razmer z zagotovitvijo dolgoročnih in zanesljivih virov za slovenski energetski trg.

V luči energetskega prehoda − po pojasnilih zbornice pomeni prehod z energetskega sistema, ki temelji predvsem na fosilnih gorivih, na sistem, ki temelji na obnovljivih virih energije − se je upravni odbor seznanil tudi s projektom Sončne elektrarne Prapretno, ki so jo odprli v začetku meseca in je trenutno največja sončna elektrarna v Sloveniji.