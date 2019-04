Diagnostični center Bled novi lastnik mariborske Fontane

Kot je Večeru zagotovil Zvone Novina, pri odločitvi za nakup Fontane ne gre za sovražni prevzem, pač pa so v omenjenem mariborskem centru prepoznali pomemben potencial. Želijo jo razvijati naprej, ponudbo pa nameravajo še okrepiti. Večjih sprememb za zaposlene po njegovih besedah ne bo, celo več, morda bodo potrebovali dodatno delovno silo.

S prodajo Fontane se sicer po pisanju časnika nadaljuje razprodaja premoženja nekoč velikega mariborskega turističnega podjetja, hotelirja Terme Maribor, ki je prek podjetij Platanus in finančnega holdinga Factoring Finans v lasti ruskega Gazproma.

Omenjeni medicinsko-termalni center je bil ob Travel Shopih, ki so jih prodali leta 2017, eden od finančno bolj zdravih delov Term Maribor. Po podatkih Večera je Fontana še leta 2017 ustvarila 4,6 milijona evrov prihodkov in slabega pol milijona evrov dobička, z njenim denarnim tokom pa so Rusi v pomembni meri financirali slabše poslovanje hotelov, ki so še ostali v njihovi lasti.

Ruski lastniki, ki so zadnja leta kot po tekočem traku menjevali vodstvo podjetja - Terme Maribor trenutno vodi Tatjana Karpovitš -, sicer že nekaj časa iščejo izhod iz te zgodbe, ki jo je namesto visokoletečih obljub o razvojnih vlaganjih, prihodu ruskih turistov in krepitvi skupine v zadnjem obdobju zaznamovalo predvsem izčrpavanje, piše Večer.

V lasti družbe so le še štirje hoteli, Habakuk, Ibis oziroma nekdanji Orel, Mercure oziroma nekdanja Piramida in Bellevue, ter Gostilna pri Treh ribnikih. Medtem je tudi Bellevue že prenesen na drugo podjetje in je na prodaj, enako pa vela za gostilno. Nekaj časa so od DUTB najemali tudi pohorske hotele Arena, Videc in Bolfenk, a so se tudi temu že lani odpovedali.

Medtem ko lanski poslovni rezultati Term Maribor še niso znani, so leta 2017 prvič, odkar je družba pod okriljem ruskih lastnikov, imeli pozitiven poslovni izid. Skoraj 1,3 milijona evrov čistega dobička so sicer ustvarili zgolj po zaslugi prodaje obmejnih Travel Shopov in gostilne Štajerc, ob tem pa so jim skoraj za petino padli prihodki.