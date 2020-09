Delnice Tesle so od začetka leta zrasle za več kot 400 odstotkov

Oglasno sporočilo

Fortrade je za vse, ki bi se radi naučili trgovanja s ceno delnic Tesla na spletni borzi (finančna pogodba za razliko – CFD) ali si preprosto želijo razširiti znanje, pripravil brezplačen vodnik "Kako trgovati s ceno delnic Tesla". Vodnik je prilagojen vsem ravnem znanja in si ga lahko prenesete prek spodnje povezave.

Podjetje je namreč prvič po ustanovitvi štiri četrtletja zapored objavilo pozitivne rezultate dobičkov. Poleg tega se je tržna kapitalizacija podjetja leta 2020 povečala za približno 400 milijard dolarjev, kar je preseglo skupno tržno kapitalizacijo ameriških znamk Ford in General Motors.

Družba Tesla je pred kratkim napovedala, da bo začela proizvajati lastne baterije, kar bi lahko izboljšalo njihovo učinkovitost za 50 odstotkov.

Ne nazadnje podjetje še vedno načrtuje izdelavo 500 tisoč vozil v letu 2020, kar bi bil še en rekord, vlil pa bi zaupanje vlagateljem, ki bodo še naprej pozorno spremljali ceno delnic Tesle v prihodnjem obdobju.

Pogodbe za razliko (CFD-ji) so zapleteni instrumenti, ki zaradi vzvoda vključujejo visoko stopnjo tveganja, da hitro izgubite denar. Večina računov majhnih vlagateljev pri trgovanju s pogodbami za razliko izgubi denar. Razmisliti morate o tem, ali razumete pogodbe za razliko in ali si lahko privoščite tveganje, da izgubite ves denar. Ne pozabite: izgubite lahko vse, vendar ne več od stanja na vašem računu za trgovanje. Ti produkti morda niso primerni za vse stranke, zato zagotovite, da razumete tveganja, in poiščite neodvisen nasvet. To gradivo ne pomeni ponudbe ali napeljevanja k nakupu kateregakoli finančnega instrumenta. Fortrade ne sprejema odgovornosti za uporabo teh informacij in za morebitne posledice. Ne podajamo zagotovil ali jamstev o točnosti ali popolnosti teh informacij, zato vsaka oseba, ki sprejema odločitve na podlagi teh informacij, to počne na lastno tveganje. Informacije na tej strani niso naslovljene na prebivalce Združenih držav Amerike ali Belgije ter niso namenjene za distribucijo ali uporabo katerekoli osebe v katerikoli državi ali pristojnosti, kjer bi bila takšna distribucija ali uporaba v nasprotju z lokalnimi zakoni ali predpisi.

Naročnik oglasnega sporočila je Fortrade.