Delničarji Fortenove za nadaljnjo konsolidacijo skupine

Delničarji Fortenove so na današnji skupščini potrdili sklep, s katerim so za letos omogočili nove prevzeme in združitve oziroma odprodajo premoženja do največ 500 milijonov evrov. Kot so sporočili iz družbe, so ustvarili tudi predpogoje za refinanciranja obstoječega dolga skupine. Delničarji so podaljšali tudi mandat članom upravnega odbora.

S potrditvijo sklepov na današnji skupščini so delničarji ustvarili predpogoje za refinanciranja obstoječega dolga skupine in reševanja različnih finančnih obveznosti, so sporočili iz Fortenove, katere del je tudi največji slovenski trgovec Mercator.

Delničarji oz. lastniki depozitarnih potrdil skupine Fortenova, ki jih izdaja nizozemska družba Fortenova Group STAK Stitching in prek katerih se uveljavljajo lastniške pravice v Fortenovi, so danes izglasovali tudi podaljšanje mandata članom upravnega odbora Fortenova grupe za šest let, in sicer Fabrisu Perušku, Pavau Vujnovcu, Damirju Spudiću, Maksimu Poletaevu in Vsevolodu Rozanovu.

Skupščina je potekala dva tedna za tem, ko je višje sodišče v Amsterdamu odločilo, da družba SBK Art, prek katere je ruska Sberbank obvladovala 42,5 odstotka lastništva hrvaške skupine Fortenova, začasno nima glasovalnih pravic na skupščinah Fortenove. Razlog za to je uvrstitev SBK Art na seznam družb, za katere veljajo sankcije proti Rusiji.

"Vodstvo Fortenova grupe ob zaupanju lastnikov ostaja usmerjeno v odličnost poslovanja. Pri konkretnih projektih sta vsekakor prednostni nalogi refinanciranje dolgov in nadaljnja širitev poslovanja, ki jo bomo zdaj lahko dosegli ne glede na sankcioniranega delničarja brez glasovalne pravice, ki s svojo glasovalno nezmožnostjo ne more več onemogočati normalnega poslovanja družbe," je dejal glavni izvršni direktor Fortenove Peruško.