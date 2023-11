Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Nekaj časa se že pogajamo, a ne pridemo do nobenih pametnih rešitev," je za STA danes pojasnil Rožič. Z delodajalci se bodo za pogajalsko mizo usedli še v sredo, nadaljnje dejavnosti sindikata pa bodo odvisne od izkupička tega pogovora. Tudi stavka ni izključena.

Kot je pojasnil Rožič, se trenutno pogajajo o lokaciji opravljanja dela. "Želimo si, da je kraj dela za delavca točno določen, ne da je to cela Slovenija," je bil jasen in dodal, da se delavci v oddaljene kraje vozijo na lastne stroške in za minimalno plačo.

V sindikatu nasprotujejo želji trgovcev, da bi z zakonskimi spremembami omogočili 16 nedelj, ko bi bile lahko trgovine odprte. Takšno rešitev so na primer sprejeli na Hrvaškem.

Predsednica Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) Mariča Lah je medtem ocenila, da pogajanja, ki so se sicer začela avgusta, tečejo zgledno. Računa, da jih bodo uspešno zaključili kot vedno doslej. Kot je še pojasnila, se kolektivna pogodba v panogi res izteče konec leta, a se bo uporabljala še skozi celotno naslednje leto.

Radio Slovenija je sicer danes poročal, da pogajanja z vodstvom nadaljuje tudi sindikat trgovske verige Tuš, in sicer o višjih plačah in božičnicah ter izboljšanju delovnih razmer.