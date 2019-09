Da Janković od leta 2004 nima nič z Electo?

Sodišče je v zadnjih letih trem podjetjem v lasti družine Zorana Jankovića, Electa Inženiringu in Electa Naložbam, prejšnji teden pa še Electa Holdingu, odpisala skoraj 29 milijonov evrov dolga. Ljubljanski župan se že leta, odkar so podjetja v dolžniških težavah, od njih distancira, nazadnje je včeraj za RTV Slovenija dejal, da z Electa Holdingom že 15 let nima nič.

Prav to, koliko nadzora ima Janković nad skupino Electa, je osrednje vprašanje v enem od odprtih kazenskih postopkov zoper župana. Gre za tako imenovano zadevo Mercator, v kateri policija in tožilstvo preiskujeta sum nepravilnosti pri prodaji njegovih 47 tisoč delnic Mercatorja v letu 2006.

Čeprav je delnice uradno prodala Electa Inženiring, ki je bila takrat že dve leti v lasti podjetja županovih sinov Damijana in Jureta Jankovića, je policija prepričana, da je podjetje nadzoroval župan in da je bil tako on dejanski lastnik delnic. Očitajo mu, da se je z vrsto zapletenih poslovnih transakcij izognil plačilu davka.

Po polžje proti sodišču

Tu velja sicer omeniti, da postopek, v katerem sta obtoženca Janković in njegov sin Damijan, teče počasi. Posel se je zgodil pred 13 leti, ovadba je bila podana pet let nazaj, lani oktobra je bila končana sodna preiskava. Po tej se mora tožilstvo odločiti, ali bo vložilo obtožnico ali ne - vsaj do junija, ko smo nazadnje preverjali, tega še niso storili. Danes smo tožilstvo ponovno vprašali, ali so se odločili in kako, odgovore bomo dodali takoj, ko jih dobimo.

Skupina Electa v lasti njegovih sinov (na sliki Damijan Janković) je bila tudi po letu 2004 pomemben člen poslovne mreže Zorana Jankovića, ki se sicer od podjetij ves čas distancira. Foto: STA

Brez županove pomoči ne bi šlo

Portal za raziskovalno novinarstvo Podcrto.si je pred časom objavil podrobnosti iz policijske ovadbe, med drugim to, kako policija utemeljuje prepričanje, da je Janković vsaj do leta 2006 še nadzoroval poslovanje podjetij v skupini Electa Holding, ki je bila sicer uradno v lasti sinov.

Za njihovo razumevanje moramo poznati okoliščine spremembe lastništva Electe in prodaje delnic Mercatorja. Vse se je začelo leta 2004, ko je Janković, takrat še predsednik uprave Mercatorja, najavil, da bodo člani uprave prodali delnice Mercatorja. Uraden razlog je bil zanje neugodna sprememba davčne zakonodaje. Po ugotovitvah policije je Janković vsem članom Mercatorjeve uprave ponudil, da svoje delnice »parkirajo« pri družbi Electa inženiring, ki je bila takrat še v njegovi lasti. Ponudbo sta sprejela Marjan Sedej (zdaj direktor občinskega podjetja Lekarna Ljubljana) in danes upokojeni Stanislav Brodnjak.

Posel je nato potekal takole:

Jankovićeva sinova sta novembra 2004 ustanovila podjetje Electa Holding, kateri je je Janković z uradno prodajno pogodbo za 1,8 milijarde tolarjev (po paritetnem tečaju okrog 7,5 milijona evrov) prodal Electo inženiring.

Konec decembra 2004 je Electa holding pri Factor banki dobila sedemdnevno posojilo v vrednosti milijarde tolarjev. Podjetje v lasti Jankovićevih sinov je takrat poslovalo le mesec dni, bankirjem je zavarovanje ponudil kar Zoran Janković, ki je šel podjetju sinov za poroka. Za poplačilo je jamčil z vsem svojim premoženjem. Med drugim je zastavil 47 tisoč delnic Mercatorja, ki jih je Electa nato s posojilom kupila, piše Podcrto.si.

Electa holding je še isti dan Zoranu Janoviću nakazala skoraj milijardo tolarjev kot plačilo dela kupnine, Janković pa je denar le prenakazal Electi Inženiring kot brezobrestno posojilo, ki je nato z denarjem od njega kupila 24 tisoč delnic Mercatorja. V drugem koraku je denar znova zakrožil po isti poti: Janković je tokrat Electi Inženiring posodil 925 milijonov tolarjev, podjetje pa je od njega kupilo še ostale delnice. Ob koncu dne je imela torej Electa Inženiring v lasti 47 tisoč delnic Mercatorja, Jankoviću pa je dolgovala 1,925 milijarde tolarjev.

Na podoben način so v naslednjih dneh denar še večkrat "zavrteli" in s transakcijami prikazali poplačilo drugega dela kupnine Jankoviću, prenesli še delnice Brodnjaka in Sedeja ter na koncu vrnili posojilo Factor banki.

Na koncu tega kroga finančnih transakcij sta bili tako Electa Holding kot Electa Inženiring Jankoviću dolžni po slabi dve milijardi evrov oziroma po osem milijonov evrov, dolgovali sta tudi Brodnjaku in Sedeju. Delnice Mercatorja pa so končale na Electi Inženiring.

Na vpliv Jankovića v Electi nazorno kaže dogajanje okrog prodaje delnic Mercatorja leta 2006. Foto: Ana Kovač

Policija: Glavno besedo je imel Janković

Policija trdi, da je vse posle Electe, čeprav ni bil več njen lastnik, nadzoroval Janković.

To utemeljuje z ugotovitvami, da Janković ni bil lastnik Electe, pa ji je šel vseeno za poroka, ko je ta najemala posojilo pri Factor banki.

Ugotovili so tudi, da svojega posojila Electi Holding leta 2004 ni z ničemer zavaroval. To je nato storil leta 2012, ko je vpisal zastavno pravico v njegovo korist na poslovnih deležih podjetja - po mnenju policije le zato, da bi zakrila navidezno naravo posla.

Policijo je zmotila še izjava Zorana Jankovića v oddaji Trenja aprila 2006, torej dve leti po prodaji delnic Mercatorja. Dejal je, da bo prodal delnice Mercatorja, čeprav te že dolgo niso bile njegove.

Njegovo nadzorniško moč pa po mnenju policije dokazuje tudi dejstvo, da sta bili podjetji sinov finančno odvisno od njega, saj sta mu dolgovali veliko denarja (vsako po osem milijonov evrov).

Vezani posli tudi kasneje

Še ena policijska preiskava pa kaže, da je Electa tudi mnogo kasneje igrala pomembno vlogo pri transakcijah, s katerimi naj bi Jankovićev krog denar skanaliziral na svoj račun.

V začetku poletja smo pisali o novi obtožnici zoper Jankovića in še šesterico soobtoženih zaradi nakupa prostorov za hladilno strojnico v Stožicah od Grepa leta 2010. Policija v delu obtožnice sumi, da je župan kot plačilo za posredovanje v tem poslu dobil 100 tisoč evrov. Denar naj bi na njegovem računu pristal tudi s pomočjo poslov z Electo (in drugimi podjetij, ki jih policija uvršča pod okrilje družine Janković, na primer Baze Dante).

Zoran Janković o tem, kako od sinov (na fotografiji Jure Janković) terja posojeni denar: "Lahko pokličem pa rečem: dragi moj sine, čas je, da kaj vrneš atu. To in to. In tako je videti. In potem me sin prijazno obvesti, da bo lahko ali pa ne bo mogel." Foto: Mediaspeed

"Sine, čas je, da kaj vrneš"

Kot smo pisali, celotne kupnine za delnice Mercatorja Janković ni nikoli dobil. Njegova sinova sta mu kupnino vračala postopoma, tako da sta bremenila druga Electina podjetja. Na svoj osebni račun je Zoran Janković po ugotovitvah Finančne uprave (Furs) dobil najmanj tri milijone evrov. Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je ugotovila, da je Janković na svoj bančni račun prejel 208 tisoč evrov iz verižnega prenakazovanja med računi podjetij v vplivnem krogu družine.

Kako vse poteka, je Janković pred leti pojasnjeval KPK:

"Lahko pokličem pa rečem: dragi moj sine, čas je, da kaj vrneš atu. To in to. In tako je videti. In potem me sin prijazno obvesti, da bo lahko ali pa ne bo mogel."

Sume nepravilnosti in koruptivnih dejanj je vedno zanikal.