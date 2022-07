Črnogorci zaradi davkov nad NLB: "Nekateri direktorji banke so namenoma …"

"NLB je plačala manj davka in tako pridobila protipravno premoženjsko korist, zaposleni pa so ostali brez za 1,9 milijona evrov plačil," je zapisano v prijavi pristojnim organom.

Direktor črnogorske carinske uprave Rade Milošević je proti slovenski banki NLB sprožil postopke pred organi pregona zaradi premalo plačanih davkov v višini 800 tisoč evrov, poroča črnogorski medij Vijesti. Milošević NLB in nekaterim njenim direktorjem očita, da so med leti 2011 in 2019 delavcem v banki namenoma pri obračunu plače uporabljali manjši koeficient, kot pa ga določa zakon. "NLB je posledično plačala manj davka in tako pridobila protipravno premoženjsko korist, zaposleni pa so ostali brez za 1,9 milijona evrov plačil," je zapisal v prijavi Milošević pristojnim organom pregona. Zaradi potencialno spornega poslovanja NLB v Črni gori že toži 73 nekdanjih zaposlenih.

Iz NLB so za Vijesti odgovorili, da odločitev Miloševića za prijavo smatrajo kot nepotrebno. Poudarjajo, da postopki že tečejo zaradi tožb zaposlenih. "Ostro pa zavračamo vse obtožbe, da so zaposleni NLB kršili zakon ali kakršnekoli druge predpise," so pojasnili na NLB. Iz največje slovenske banke so tudi sporočili, da je po njihovem mnenju celotna zgodba le interpretacija zakonodaje s strani zaposlenih. "Vsi so dobili plačo v znesku, ki je bil zapisan v njihovi pogodbi. Plače so sicer bile višje od povprečne plače v državi," so še zapisali pri NLB.