Četrtina zaposlenih, ki bi lahko delali od doma, hodi v službo

Ob še vedno velikem številu novih okužb s koronavirusom se krepijo opozorila, da velik delež okužb najverjetneje izvira z delovnih mest in da bi moralo več zaposlenih preiti na delo na domu. Na GZS ocenjujejo, da bi lahko na domu delala približno četrtina vseh zaposlenih. Točnih podatkov o zaposlenih, ki so prešli na delo na domu, sicer ni.

Analiza Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki zajema obdobje med 16. in 22. novembrom, je pokazala, da je delovno mesto tisto, ki najverjetneje doprinese največji delež okužb z novim koronavirusom. Kot najverjetnejši vir okužbe z novim koronavirusom je delovno mesto navedla četrtina od skupno 10.205 ljudi, ki so jih anketirali, je na sredini novinarski konferenci o aktualnih razmerah zaradi covid-19 povedala namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni na NIJZ Nuška Čakš Jager, piše STA.

Takšne okužbe bi bilo mogoče preprečiti tudi z delom na domu

Na inšpektoratu za delo so za STA pojasnili, da so od 1. oktobra do vključno 23. novembra prejeli 7.663 obvestil delodajalcev o delu na domu. Ker podatke beležijo le po delodajalcih in ne tudi po posameznih delavcih, ocene tega, koliko delavcev trenutno dela na domu, ne morejo podati.

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so za STA ocenili, da bi lahko zaradi različnih omejitev na domu delala približno četrtina vseh zaposlenih. Podatkov o tem, koliko njihovih članov je organiziralo delo na domu in za koliko zaposlenih, ne beležijo, ker za to nimajo pravne podlage, so pojasnili.

Anketa, ki jo je v skupnem projektu Sledilnika za covid-19, Mladih zdravnikov Slovenije in Valicona opravil zadnji, je pokazala, da sta v tednu od 9. do 15. novembra v službo hodili skoraj dve tretjini zaposlenih. Ves čas je bilo na delovnem mestu 51 odstotkov zaposlenih.

Delovno mesto obiskuje kar deset odstotkov takih, ki so bili v tveganem stiku

75 odstotkov anketirancev, ki so v tem tednu hodili v službo, ima delo, ki ga ni mogoče opraviti od doma. Četrtina tistih, ki so hodili v službo, bi lahko delala od doma. A desetim odstotkom anketiranih delodajalec tega ni omogočal, 14 odstotkov vprašanih pa se je za delo na delovnem mestu odločilo samih.

Po najnovejših podatkih statističnega urada je bilo septembra 2020 v Sloveniji 887.200 delovno aktivnih oseb. Če rezultate iz vzorca preslikajo na celotno populacijo, to pomeni, da je v navedenem tednu približno 142 tisoč ljudi obiskovalo delovno mesto, čeprav za delovni proces to ne bi bilo potrebno, so še zapisali.

Zelo skrb vzbujajoč je po njihovem mnenju podatek, da delovno mesto obiskuje kar deset odstotkov zaposlenih, ki so bili v zadnjih 14 dneh v tveganem stiku s potrjeno okuženo osebo, in celo zaposleni s simptomi okužbe z novim koronavirusom. Med tistimi, ki so v navedenem tednu obiskali delovno mesto, jih je deset odstotkov navedlo en simptom, devet odstotkov pa dva ali več simptomov, ki so najpogostejši pri bolezni covid-19, še navaja STA.