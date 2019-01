Cerar zaradi hitre ceste na Koroško pozval vodstvo Darsa k odstopu

Korošci že več desetletij čakajo gradnjo hitre ceste, ki bi povezala Velenje in Slovenj Gradec. Leta 2015 je takrat premier Miro Cerar napovedal, da se bo gradnja začela konec letošnjega ali v začetku prihodnjega leta, dela pa naj bi bila končana leta 2023.

Za preobrat in povod za jezo pri Korošcih pa so decembra poskrbeli pri Darsu, ki je začetek del zamaknil v leto 2020, gradnja pa bi se po novem načrtu končala šele leta 2026 oziroma tri leta kasneje kot po prvotnih načrtih.

"Če je imelo vodstvo Darsa glede načrta kakršnekoli pomisleke, strokovne ali druge, bi moralo to v času, ko so se ti načrti delali, to zelo jasno povedati in potem bi lahko o teh zadevah premislili," je za STA dejal Cerar po sestanku z Mladinsko iniciativo.

Ob tem je Cerar skupaj s Petrom Gašperšičem, takratnim ministrom za infrastrukturo, pozval upravo Darsa, ki jo vodi Tomaž Vidic, k odstopu, če nimajo tehtnih in objektivnih razlogov za podaljšanje gradnje, poroča Delo.