Cene naftnih derivatov bodo od torka nižje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cene 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na servisih zunaj avtocest se bodo opolnoči ob nespremenjenih trošarinah znižale. Liter bencina bo cenejši za 0,2 centa in bo stal 1,534 evra, liter dizla se bo pocenil za 4,3 centa na 1,608 evra, liter kurilnega olja pa za 3,8 centa na 1,195 evra. Cene bodo veljale do vključno 20. novembra.

Trošarina za neosvinčen bencin je tako trenutno določena pri 0,49051 evra na liter, za liter dizla znaša 0,42267 evra, pri litru kurilnega olja pa 0,11577 evra.

Za 50-litrski rezervoar bencina bo treba tako odšteti 76,7 evra, za enako količino dizelskega goriva pa bo treba odšteti 80,4 evra. Prihranek v primerjavi s preteklim obdobjem bo pri nakupu bencina pičel – le deset centov, pri dizlu pa bo treba za enako količino odšteti 2,15 evra manj kot v preteklih dveh tednih.

Kaj nam prinaša regulacija cen?

Če ne bi regulirali cen neosvinčenega motornega bencina, bi bilo po ocenah ministrstva za okolje, podnebje in energijo treba za liter zunaj avtocestnega križa odšteti okoli 1,573 evra na liter, so sporočili z ministrstva.

Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnikov oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije ter soproizvodnjo toplote in elektrike, bi bilo po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla treba odšteti okoli 1,659 evra na liter.

Če ne bi regulirali cen kurilnega olja in bi upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, bi bilo treba odšteti okoli 1,331 evra na liter.

Metodologija na temelju cen na svetovnem trgu in tečaja evro-dolar

Cene bencina in dizla na bencinskih servisih zunaj avtocest se namreč izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci določajo sami.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov zunaj območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva, 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.