Ganec po analizi DNK ob dve hiši, avtomobila in bencinsko postajo

Najboljši strelec v zgodovini ganske nogometne reprezentance Asamoah Gyan mora plačati odškodnino svoji nekdanji ženi, potem ko je sodišče potrdilo, da je on biološki oče trem otrokom, je poročal BBC.

Potem ko so z analizo DNK potrdili, da je nekdanji napadalec Udineseja, Rennesa in Sunderlanda oče treh otrok, je sodišče odločilo, da mora Asamoah Gyan nekdanji ženi dati hišo v Veliki Britaniji, hišo v Accri, bencinsko postajo in dva avtomobila. Obenem mora mesečno plačevati še približno 2000 evrov.

Gyan in njegova nekdanja soproga sta tri leta v pravnem sporu, nogometaš je med drugim dejal, da morda sploh ni on oče treh otrok, kar pa je zavrnila analiza DNK.

V karieri je Gyan sicer igral še za Modeno, Al Ain, SIPG iz Šanghaja, Kayserispor ter tudi v Indiji. Kariero je končal letos. Za reprezentanco Gane je vpisal 109 nastopov in 51 golov. Z njo je osvojil dve drugi mesti na afriškem prvenstvu in eno tretje.