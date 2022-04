Cene nafte po ukrepanju ZDA še navzdol

Cene nafte so se danes ponovno znižale. Cena teksaške lahke nafte, ki bo dobavljena maja, se je do poldneva po singapurskem času pocenila za 1,48 dolarja na 98,80 dolarja za 159-litrski sod. Junijske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent so šle navzdol za 1,37 dolarja na 103,34 dolarja. Vlagatelji so kot razlog navedli sprostitev strateških rezerv nafte v ZDA.